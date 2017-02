Owingen Frühschoppen in Owingen: Obst und Gemüse auf der Bühne

Frühschoppen in Owingen: Obst und Gemüse auf der Bühne

"Obst und Gemüse" ist diesmal das Motto der Owinger Fasnet. Und auch beim traditionellen Frühschoppen drehte sich alles um Obst und Gemüse. Sei es die Bühnendekoration von Diana Rylka oder der neue Spitzname von Bürgermeister Henrik Wengert. Beim Rathaussturm versuchte er sich als Hase zwischen den als Karotten verkleideten Rathausmitarbeiterinnen zu verstecken. Genützt hat es nicht, aber seitdem ist er der Hase Henny. So auch beim Frühschoppen des Narrenvereins Nebelspalter. Zunftmeisterin Sandra Stengele führte nun als Karotte in bester Mundart durch das bunte Programm mit viel Lokalkolorit.

Owingen (mt) Der Narrensamen eröffnete mit ihren von Angelika Keller und Anja Schönfeld einstudierten Frühlingstanz das Bühnenprogramm. Die beiden Närrinnen zeichneten sich auch für den Tanz der Teenies verantwortlich. Beide Tanzgruppen durften nicht ohne Zugaben von der Bühne. Thomas Keller erzählte in perfekter Mundart und sehr amüsant über seine Erfahrungen mit modernen Sanitäranlagen. Eine humorvolle Darbietung zu TV-Shopping und Beauty-Tipps lieferten Andrea Keller und Susanne Grossmann. Hase Henny musste dann im Garten aushelfen. Der Höhepunkt war war das Männerballett: Bienchen und Marienkäfer mit starken Männerbeinen summten mit fast grazilen Bewegungen über die Bühne. Begleitet wurde das kurzweilige Programm vom Owinger Musikverein. Am Ende brachte die Lumpenkapelle Shake's Beer noch mal Stimmung in die Festhalle.

Bildergalerie im Internet: