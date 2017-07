Owingen Feuerwehr Owingen: Matthias Gutemann ist Schnellster beim Duathlon

Zum 13. Mal fand am Sonntag in Owingen der Duathlon der örtlichen Feuerwehr statt. Dieser dient sowohl Hobbysportlern als auch Feuerwehrmännern als Training und ebenfalls als Möglichkeit, ihre Ausdauer mit anderen Sportlern zu messen.

Nach dem Motto „Fit for Firefighting“ verlangte die 27,5 Kilometer lange Strecke, die einen Lauf- und einen Fahrradpart beinhaltete, den Teilnehmern alles ab. Im Unterschied zu den Vorjahren war die insgesamt fünf Kilometer lange Laufstrecke in diesem Jahr direkt am Anfang zu bewältigen. Wer also die fünf Kilometer in der prallen Sonne bei über 20 Grad hinter sich gebracht hatte, musste nur noch 22,5 Kilometer auf dem Fahrrad zurücklegen.

Die Radstrecke verlief vom Golfplatz Lugenhof über Nesselwangen, Bonndorf, Mahlspüren und Seelfingen bis nach Billafingen und dann durch das Ziel am Kultur/O in Owingen. Am Kultur/O wurden die Duathleten und die Nordic-Walker, die parallel zum Duathlon fünf Kilometer gelaufen waren, von ihren Familien und vom Musikverein Owingen begrüßt. Erster und somit „fittest for Firefighting“ war der Hödinger Abteilungskommandant Matthias Gutemann. Er absolvierte die 27,5 Kilometer lange Strecke am Sonntag in 64 Minuten und 58 Sekunden. Für Gutemann standen vor allem der Spaß und die Vorbereitung auf die Allgäuer-Classic-Mitteldistanz im Vordergrund. Zweiter wurde Jan Treiber mit einer Zeit von 67 Minuten und 23 Sekunden. Dritter wurde Robin Stütze nach 71 Minuten und 50 Sekunden.