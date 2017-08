Owingen Ferienspielprogramm: Kartturnier mit 500 Meter langer Hindernisstrecke

Die Opel-Sportfahrergemeinschaft Hegau-Bodensee (OSFG) hat in Owingen ein Kartturnier organisiert. Das Angebot im Ferienspielprogramm der Gemeinde fand vor allem bei Jungen Anklang.

Owingen – "Rechts das Gas, links die Bremse." Das war erst einmal die wichtigste Einweisung für die 20 Kinder und Jugendlichen, die an dem von der Opel-Sportfahrergemeinschaft Hegau-Bodensee (OSFG) organisierten Kartturnier teilgenommen haben. Der einst von Opelfahrern gegründete Verein hat damit das Owinger Ferienspielprogramm mit einem Angebot bereichert, auf das vor allem Jungs abfuhren. Sie mussten auf einer 500 Meter langen Hindernisstrecke mit sechseinhalb PS hinter der engen Sitzschale ihre Geschicklichkeit am kuchentellergroßen Lenkrad beweisen und taten dies nicht schlecht, wie OSFG-Vorsitzender Alfred Haag bei der Siegerehrung betonte.

Einfach einmal kräftig auf die Tube drücken und das Kart, das ungedrosselt locker auf 40 Sachen kommt, auf Touren jagen, war bei diesem Turnier nicht gefragt. "Es kommt nicht auf die Zeit an", erklärte Alfred Haag den kleinen Piloten, "sondern darauf, dass ihr möglichst wenig Hütchen abräumt." Die OSFG will das Kartturnier, das sie jetzt zum zweiten Mal im Rahmen der Ferienspiele angeboten hat, als Verkehrserziehungsmaßnahme verstanden wissen: Situationen richtig einschätzen, räumliches Sehen verbessern und ein Gefühl für Geschwindigkeit vermitteln.

Zuerst einmal ging es zu Fuß durch den Parcours. Zunächst langsam, dann im Laufschritt. "So bekommt ihr schon einmal ein Gefühl für die Streckenführung", erklärte Dietmar Kroschewski den Sinn dieser Übung. Erst danach ging es motorisiert durch das Pylonenlabyrinth. Eines wurde auf der Strecke schnell sichtbar: Auch unter Kindern und Jugendlichen gibt es schon ganz unterschiedliche Fahrertypen. Mal ließ sich der Umsichtige, der Vorsichtige ausmachen, mal der Temperamentvolle oder Ungeduldige. Der Draufgänger unter den 20 Teilnehmern lernte schnell die üblen Folgen seines Bleifußgehabes kennen und säbelte die Pylonen reihenweise um. Im zweiten Wertungslauf aber konnte man beobachten, dass er lernfähig ist.

"Bei allem Spaß, den die Kinder haben sollen, geht es uns darum, dass sie solche Erfahrungen sammeln", erklärte Alfred Haag dem SÜDKURIER gegenüber. Am Samstag, 2. September, wird die Opel-Sportfahrergemeinschaft übrigens noch einmal in Owingen aktiv. Dann bietet sie um 10.30 Uhr hinter dem Rathaus ein Fahrradturnier an. Eine Verkehrserziehungsmaßnahme auf zwei Rädern.

Der Verein

Die Opel-Sportfahrergemeinschaft Hegau-Bodensee wurde 1973 von ehemaligen Opel-Fahrern gegründet. Der Verein zählt heute 40 Mitglieder. Sein Einzugsgebiet reicht vom Deggenhausertal bis Singen. Für Motorsportfreunde organsiert er Orientierungsfahrten und Automobilslaloms. Der Verein hat sich aber auch die Verkehrserziehung von Kindern und Jugendlichen auf die Fahnen geschrieben und veranstaltet deshalb Fahrrad- und Kart-Geschicklichkeitsturniere. Vorsitzender ist Alfred Haag aus Owingen. (er)

Das sagen die Teilnehmer

Fabian Fischer sagt: "Als ich im Ferienspieleprogramm von dem Kartturnier gelesen habe, habe ich gleich gedacht: Das probier ich einmal." Seine Mutter habe ihm dann auch gleich die 10 Euro für das Startgeld spendiert, berichtet er. Vor dem Einsteigen in den kleinen Flitzer gestand der Neunjährige allerdings, dass er ein bisschen Bammel hat. "Ich bin ja noch nie mit so einem Ding gefahren." Nach dem Probelauf hatten sich seine Nerven aber schon beruhigt. Nach den beiden Wertungsläufen sagte er sogar: "Ich könnte mir Kartfahren auch als Hobby vorstellen."

Für Paul Kurrerow aus Fürstenwalde bei Berlin wird das Kartturnier eine bleibende Erinnerung an seine Ferientage in Owingen bleiben. "Davon werde ich, wenn bei uns übernächste Woche die Schule wieder beginnt, garantiert meinen Klassenkameraden erzählen." Auch, dass er sich darüber geärgert hat, dass er am Ende mit dem Hinterrad noch ein Hütchen umgeworfen hat und damit nicht ganz fehlerlos geblieben ist. "Ich habe das letzte Hindernis etwas zu hastig angefahren", übte sich der junge Brandenburger Selbstkritik. "Man darf nicht ungestüm aufs Gas treten."

Louis Lehmann hat das Kartturnier einen Riesenspaß gemacht. "Mein Opa hat mir schon öfters davon erzählt, dass er früher gerne Kart gefahren ist, und deshalb wollte ich es jetzt auch einmal ausprobieren", verriet der Zehnjährige. Und er verriet gleich noch etwas: Wenn nach seinem Debüt auf dem Kart aus ihm einmal ein Sebastian Vettel werden würde, hätte er nichts dagegen. Vielleicht aber wird aus Louis einmal auch ein guter Tänzer oder Musiker. Er hat sich nämlich auch für die Kinder- und Jugenddisco angemeldet, die im Rahmen der Ferienspiele noch steigen wird.

Christian Graf von Luxburg ist leidenschaftlicher Seifenkistenfahrer und brachte deshalb schon etwas Erfahrung am Steuer mit. Dennoch befiel den Achtjährigen ein ganz komisches Gefühl im Bauch, als er nun nicht nur ein Bremspedal, sondern auch noch ein Gaspedal unter den Füßen hatte. "Ich musste mich erst einmal daran gewöhnen, dass ich zwei Pedale betätigen muss." Aber das sei ihm vor dem Start sehr gut erklärt worden. "Ich bin dann schnell damit klar gekommen." Die Angebote im Owinger Ferienspielangebot findet Christian sehr gut.