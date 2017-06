Owingen Da beißen die Waden: "Hohenbod-Man" wieder ein voller Erfolg

Start bei Sonnenschein, Ende mit heftigen Regenschauern: Die siebte Auflage des Benefiz-Events "Hohenbod-Man" lockte wieder zahlreiche Zuschauern aus Bodman und Umgebung an. Doch das hielt 126 Starter nicht davon ab, eisern ihre Runden zu absolvieren. Denn jede Runde bringt Geld. Je nach Sponsor mal 2 Euro, mal deutlich mehr. Insgesamt wurden 426 Runden absolviert.

Die anspruchsvolle Strecke mit einer 19-Prozent-Steigung bedarf einer guten Vorbereitung der Aktiven. Viele trainieren schon seit Monaten für dieses Ereignis. Nicht nur Radfahrer waren unterwegs, sondern auch Walker, Jogger und Mountainbiker. Für den guten Zweck war auch das Team "Wadenbeißer" unterwegs. Für die sechs Fahrer war es die erste Teilnahme. "Es hat viel Spaß gemacht", erzählt der Kapitän der Mannschaft, Rainer Holstein, beim anschließenden Beisammensein im Gasthof Adler. Das konnte auch der extra aus dem "flachen Mannheim" angereiste Sven Hillenbrand – trotz des steilen Anstiegs – bestätigen.

Es ist übrigens kein Zufall, dass die Veranstaltung mitten in der Woche stattfindet. "Mittwochs absolvieren die meisten Radfahrvereine eine Trainingsfahrt. So können sie an diesem Tag ihr Training mit dem Einsatz für den guten Zweck kombinieren", erklärt Jan Treiber, der Vorsitzende des 65 Mitglieder umfassenden Vereins Fit for Fun Owingen, der den Hohenbod-Man ausrichtet. "Es wird von vielen Aktiven als entspannend empfunden, dass es hier nicht um Zeiten und Geschwindigkeiten geht, sondern darum, den steilen Schlussanstieg zu bewältigen", fügt er hinzu. "Die hochkarätigen Rennradsportler schätzen den guten Trainingseffekt, der durch das mehrfache Befahren der selben Strecke entsteht." Auch die Sportler fühlten sich wohl. Die Verpflegungsstelle war mit frischem Obst, Süßem, Deftigen und natürlich mit Getränken gut bestückt. So konnten sie nach einem Päuschen gestärkt weiter fahren.

Für alle Anwesenden war der gestrige Sportabend ein voller Erfolg. Natürlich auch für den Verein Therapeutisches Reiten Markdorf (THRM), die mit dem Owinger Verein und anderen Helfern für einen reibungslosen Ablauf des Events sorgten und sich sehr über die kommende Spende freuen. "Wir sind auf Spendengelder angewiesen", erläutert Monika Friesenhagen vom THRM, "denn die therapeutischen Maßnahmen werden nicht von den Krankenkassen bezahlt."

Unter dem Motto "Pferde helfen Menschen" bietet der Verein Hippotherapie und Heilpädagogische Förderung mit dem Pferd an. Eine anspruchsvolle Arbeit für Mensch und Tier, die die ehrenamtlichen arbeitenden Mitglieder mit Begeisterung ausüben. "Strahlende Kindergesichter und die positive Entwicklung der Patienten" sind mit das Schönste an ihrer Arbeit, erklären Verena Köhler und Uli Ziereisen mit glänzenden Augen. Gearbeitet wird mit speziell ausgebildeten Therapiepferden, die bezüglich Charakter, Körperbau und Qualität der Bewegung den hohen Anforderungen des Therapeutischen Reitens gerecht werden. Ihr ältestes Pferd Benny ist mittlerweile 27 Jahre und befindet sich im wohlverdienten Ruhestand.

Auswertung

Statistik von Jan Treiber, Organisator des Benefiz-Events "Hohenbod-Man", erstellt. (Die Werte in Klammer beziehen sich auf das Jahr 2016).