Owingen Bürgermeister Henrik Wengert kündigt erneute Kandidatur an

Wenn Owingen im Herbst einen neuen Bürgermeister wählt, wird auch der Name des Amtsinhabers Henrik Wengert auf dem Stimmzettel stehen. Wengert kündigte beim Neujahrsempfang der Gemeinde im Bürgersaal Kultur/O erstmals öffentlich an, wieder für das Amt zu kandidieren.

Owingen – Dem Bürgermeister zum Neujahrsgruß die Hand zu schütteln, gehört in Owingen beim traditionellen Neujahrsempfang einfach dazu: Dafür nimmt dann auch jeder die lange Schlange in Kauf, die zum Eingang des Bürgersaal Kultur/O strebt. Über 400 Gäste, Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Kirche, Bürger und Neubürger, bekundeten ihr Interesse am Gemeindewesen durch ihre Anwesenheit. Eine kurzweilige Mischung aus einer Bestimmung des aktuellen Standorts der Kommunalpolitik, Ehrungen besonderer Verdienste und Unterhaltung bot der Neujahrsempfang. Die Musikkapelle Großschönach unter der Leitung von Jürgen Lohr sorgte für festliche Stimmung und unterhaltsame Abwechslung.

„Die menschliche Gesellschaft gleicht einem Gebäude, das zusammenstürzen müsste, wenn sich nicht die einzelnen Steine gegenseitig stützen würden.“ Mit dem bekannten Zitat des römischen Philosophen Seneca eröffnete Bürgermeister Henrik Wengert seine offizielle Ansprache. Damit appellierte er an den unumgänglichen Dialog innerhalb einer Kommune:„Ohne gegenseitige Unterstützung, ohne sich stützende Gemeindemitglieder funktioniert eine solche Gemeinschaft nicht.“ Stellvertretend für diesen konstruktiven Austausch sei der Neujahrsempfang ein schönes Beispiel aktiven Gemeindelebens. „Owingen ist eine Gemeinde, in der sich gut leben und arbeiten lässt“, lobte Wengert. Die Quote der Bürger, die eine Arbeitsstelle haben, sei so hoch wie lange nicht, die gewerblichen Institutionen in Owingen wiesen auffallend hohe Einnahmen auf, die Zahl der Neubürger steige. „Kleinere Brötchen aber backen heißt es nun nach den vielen kostspieligen Investitionen der letzten Jahre.

“ Unter diesen nannte der Bürgermeister unter anderem den Bau des Kultur/O, die Sanierung der Auentalschule, die Renovierung der Kindergärten St. Nikolaus und Guggenbühl und zweier Verwaltungsgebäude. Gerade in diese wichtigen Einrichtungen lohne es zu investieren. Doch nicht nur in finanziell aufwendigeren Projekten spiegle sich erfreulicher Erfolg: Nach dem Motto „kleines Geld, große Wirkung“ habe sich beispielsweise die Förderung kultureller Angebote positiv ausgewirkt.

„Die Aufgaben fürs neue Jahr umfassen die komplette Bandbreite menschlichen Daseins“, erläuterte Henrik Wengert die Notwendigkeit der Schaffung neuen Lebensraums in Form der Erweiterung des Baugebiets Mehnewang und des Billafinger Neubaugebietes Hasenbühl-Süd. Auch für Gewerbebetriebe werden neuen Bauplätze erschlossen. Zudem stünden der Bau einer Aussegnungshalle auf dem Owinger Friedhof, ein Mehrgenerationenhaus und eventuell ein Altenpflegeheim auf dem Programm.

„Die erhöhte Gewerbesteuer hat sich insgesamt positiv auf unseren Haushalt ausgewirkt“, verkündete Wengert den finanziellen Standort der Gemeinde. Ein Problem sei allerdings die stark gestiegene Pro-Kopf-Verschuldung, die auf die Bereitstellung der neuen Flüchtlingsunterkünfte zurückzuführen sei. Zu dieser umstrittenen Thematik äußerte sich Wengert aber erfreut: Die Willkommenskultur in der Gemeinde sei bemerkenswert, das Engagement der Ehrenamtlichen unbezahlbar. Gerade in dieser Zeit des islamistischen Terrors dürfe man seine Angst und Abneigung nicht auf die Flüchtlinge projizieren, im Gegenteil, man solle diese das Wesen einer Demokratie lehren. „Der Terror darf unsere Lebensweise nicht beeinträchtigen“, mahnte der Bürgermeister, „die Demokratie ist die Basis unseres Lebens.“ Mit Blick auf den demokratischen Grundbestandteil politischer Beteiligung, die Wahl, eröffnete Henrik Wengert den Höhepunkt des Abends: Bei der Bürgermeisterwahl im kommenden Herbst kandidiere er erneut in Owingen.

„Kommunalpolitik scheint manchmal eher niedrig gewichtet, trifft die Demokratie aber direkt an der Basis.“ Mit diesem Ausspruch überreichte Wengert Karl Barth, der aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt als Ortsvorsteher von Billafingen und Gemeinderat von Owingen zurückgetreten war, die goldene Ehrennadel der Gemeinde Owingen für aktive Gemeindearbeit. Im Zuge der Würdigung engagierter Bürger konnte DRK-Vertreter Roland Gauss auch zahlreichen Blutspendern Ehrennadeln für langjährigen Spendeneinsatz überreichen.

Den Abend beschloss der norddeutsche Solo-Komödiant Helge Thun mit Ausschnitten aus seinem Programm „Unbekannt aus Funk und Fernsehen“. Erfrischend begeisterte der Komiker mit rasanten Wortspielen, mysteriösen Zaubertricks, schauspielerischem Talent und natürlichem Charme. Nach seinem abschließenden „Burger-Rap“ konnten sich die Besucher dann dem großen Essensbüfett widmen: Bei lockerem Geplauder fand der Abend beim anschließenden Stehempfang einen gelungenen Ausklang.

Blutspenderehrungen