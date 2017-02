Owingen Auf närrischer Reise mit der Owida

„Kesselbuntes“ ist an beiden Terminen ausverkauft. Das Programm mit Kreuzfahrt-Motto begeistert das Publikum.

Owingen – Ahoi, in Owingen sticht das Kreuzfahrtschiff Owida in die närrische See. Aida, die kennt man, aber wer hat schon einmal die Planken der Owida betreten? Ein Zustieg wäre beim Kesselbunten der Owinger Hexen im Bürgerhaus Kultur/O möglich. Ganz im maritimen Rahmen präsentierte sich das vielseitige Programm, dessen aufwendige Organisation Anja Fischer und Christine Hensler oblag, offiziell eröffnet von Hexenmeister Bernd Auer.

„Willkommen an Deck“, so begrüßte das Moderatorenteam Anja Fischer, Tom Schuler und Heinz Maiwald als Bordservice. Wild urige Klänge beim Anfeuern des großen Hexenkessels stellten dann aber jeglichen Schiffsglamour infrage: Mit allerlei „Brennmaterial“ wurde der schwelende Bottich von einigen Hexen genährt. Gänsehaut beschwor dabei der schaurig schöne Eröffnungstanz der Urhexen herauf, besonderer Höhepunkt hierbei war der erstmals beteiligte Narrensamen. Beteiligt bei Bürgerhausveranstaltungen jeglicher Art war auch die Kultur/O–Ratte: Tagein tagaus präsent, wusste diese bei ihrem Vortrag so einiges aus Owingens kulturellem Nähkästchen zu berichten. Zurück an Bord sorgten dann, ganz ohne Worte, eine „Dame von Welt“ und ihr Pendant, die „Putzfrau“, für viel Gelächter. Inhalt des rein gestischen Sketchs waren jeweils unterschiedliche Schminkvorgänge: während Madames Wangen beispielsweise die Puderquaste liebkoste, nahm die Putzfrau mit Schrubber und deckendem Mehl vorlieb.

Schönheit lässt sich demnach unterschiedlichst definieren, was sich auch beim Auftritt des Männerchors Owingen-Billafingen zeigte: die als Zwerge verkleideten Sänger himmelten ihren in Schneewittchen verwandelten Dirigenten Uwe Mingo geradezu an. Beim entsprechenden Lied zeigten die Zuschauer mitsingend unverhohlen ihre Begeisterung. Nachdem Owingens Dorfgeschehen im „Cafe Schindler“ bei veganem Kuchen köstlich durchkaut worden war – auch als Bürgermeister konnte man darin vor scharfen Zungen nicht sicher sein – entführte der anschließende Tanz der Junghexen in erfrischende Schuljahre. Nach Vorlage des Filmklassikers „Highschool Musical“ hatten die Jugendlichen ihre eigene Tanzchoreografie entworfen und bezauberten im amerikanischen Highschool-Stil. Auf ländlichem Terrain bewegten sich wiederum Resle und Babette, die auf Owingens Höhen ihr Zelt aufgeschlagen hatten und mit bestem Ausblick und schauspielerischer Frische Originelles über die Gemeinde auszuplaudern wussten.

Heiße Rhythmik, mitreißende Trommelschläge: die vereinseigene Sambagruppe unter der Leitung von Ina Lemke und Raimund Kohler brachte Stimmung in den Saal. Diese konnte auch das getrübte Eheglück des nächsten Programmpunkts nicht dämpfen: Trotz ununterbrochenem Jammern und Klagen sorgte das präsentierte alternde Paar für Unterhaltung. „Das größte Leid der Weiblichkeit ist die Existenz des Mannes“, unter diesem Leitmotiv stand anschließend der enthusiastische Vortrag einer „Emanze“. Und doch überzeugen Frau und Mann gemeinsam am meisten; das abschließende Tanzfinale der Shakalakas brachte den Glauben an die Liebe zurück. An Bord der Owida besucht ein junges Paar Venedig, und verfällt dem Zauber geflügelter Löwen, Gondolieri und ehrwürdigem Maskenball. Tänzerisch beeindruckend umgesetzt durch die zahlreichen Akteure, tolle Kostümierung und faszinierendes Szenario fand das Programm darin einen runden Abschluss. Zurück in Owingens Hafen sorgten die Owida-Bar und die Band Voice it für einen gelungenen Abschluss der närrischen Kreuzfahrt.

Die Akteure

Christine Hensler, Anja Fischer, Anna Schüler, Johannes Hecker, Melina Hensler, Florian Siber, Sonja Stocker, Daniela Franz, Luisa Zillner, Susanne Gebhardt, Hannes Dauwalter, Heike Schüler, Martina Münzner, Dominik Federer, Monika Kasper, Elisabeth Wekerle, Marc Weiss, Lukas Kasper, Sonja Gütt, Catherine Béchu, Jasmin Arnold, Elke Schirm, Elke Auer, Claudia Siber, Holger Fischer, Frank Federer, Christoph Häfner, Luisa Hensler, Tamay Tanc, Mona Dauwalter, Petra Rombeck, Karin Hahn, Michaela Borrs, Andrea Meyer, Evi Weißmann, Christa Wittel, Elena Borrs, Hildegard Strauß, Gisela Bertsche, Angelika Fischer, Monika Maiwald, Heinz Maiwald, Anna Hecker, Brigitte Martin, Natascha Kürzinger, Andrea Benz, Tom Schuler, Hans Strauß, Ulrike Seyfried; Männerchor Owingen-Billafingen unter Leitung von Uwe Mingo. (rr)