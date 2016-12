Owingen Auentalschule inszeniert Weihnachtsmusical "Ein Kind und ein König"

Die Auentalschule hat das Weihnachtsmusical "Ein Kind und ein König" von Uli Führe inszeniert. Juliane Kramm und Amrei Mingo ließen die Geschichte einfühlsam lebendig werden.

In gespannter Erwartung recken die Jungen und Mädchen die Köpfe, manche halten es kaum aus, stehen auf und blicken neugierig in die Richtung, aus der sie die ersten leisen Flötentöne gehört haben. Dann tauchen sie endlich auf die engelsgleichen kleinen Sänger der Auentalspatzen – und es werden immer mehr Jungen und Mädchen in weißem Gewand und mit einem goldenen Stern über der Stirn. Es beginnt die Geschichte des Weihnachtsmusicals "Ein Kind und ein König" von Uli Führe, das Julian Kramm und Amrei Mingo mit Grundschülern der Owinger Auentalschule einfühlsam und dennoch lebendig in Szene gesetzt haben.

Begleitet wurden die jungen Stimmen von einem semiprofessionellen Instrumentalensemble aus Eltern und Lehrern mit dem Stuttgarter Cellisten Urs Läpple. Gemeinsam ziehen die Akteure das Publikum aus Mitschülern, Mütter, Vätern und Pädagogen am frühen Morgen 35 Minuten lang in ihren Bann mit ihrer ebenso heiteren wie besinnlichen Geschichte.

Miriam spielt mit ihrer Puppe und staunt, als sie plötzlich ganz ungewohnte Klänge hört. War das Musik, waren das Stimmen? Doch die lieben Eltern haben mal wieder nichts gehört und sind eher genervt. Mutter bügelt, Vater schaut Sportschau. "Oh, Kindchen, du träumst!" Doch Miriam lässt nicht locker und lauscht aufmerksam. "Ein König wird heut Nacht geboren. Hier in dieser Stadt, da soll es sein...." hört sie. "Was heißt eigentlich auserkoren?" fragt Miriam ihren Vater und der antwortet genervt: "Was du immer aufschnappst. Irgendetwas mit Kaffee-Krönung." Doch das Mädchen bleibt beharrlich und ist überzeugt: "Nö, das waren Engel!"

Doch Engel zu hören, das muss man erst üben. Miriam macht sich auf den Weg nach sensibleren Menschen. Ein Blinder muss doch besonders hellhörige Ohren haben, denkt sie sich, und der Mann mit der gelben Binde glaubt zu wissen: "Ich seh' doch alles mit meinen Ohren." Doch auch er muss erst üben, während der Bettler gleich skeptisch ist. "Kommt wie geht der Trick?" will er wissen und bleibt misstrauisch: "Wo habt ihr den CD-Spieler versteckt?" Der Schwarze aus Afrika glaubt die Klänge zu kennen. Doch nur die Engel wissen, worum es geht. "Folget den Tönen, folget dem Klang", singt der Chor. "Ihr werdet ihn finden, der Weg ist nicht lang. Macht euch bereit zu seinem Empfang."

Am Stadtrand entdecken sie schließlich unter freiem Himmel eine Frau mit einem neugeborenen Kind am wärmenden Feuer sitzen. "Es ist wohl kein Kindertraum, nein es ist wahr", muss auch der Vater eingestehen, als er seine Tochter wiedergefunden hat. "Sei willkommen Jesu Christ, der du unser König bist", jubiliert der Engelschor der Auentalspatzen und bezieht auch die Zughörer mit ein: "In seiner Armut ist er reich, stark wird die Schwäche sein."

Nur noch wenige Minuten getrennt von den Ferien und der wachsenden Vorfreude aufs Fest dankt Schulleiter Winfried Boos nicht nur den engagierten Lehrerinnen Juliane Kramm und Amrei Mingo für das gelungene Musicalprojekt. Auch den Instrumentalisten und ganz besonders dem vielstimmigen Chor der kleinen Auentalspatzen, den die beiden Musikerinnen an der Schule geformt haben. Das Weihnachtsmusical war für Boos ein weiterer Beleg für das geflügelte Wort "Wo man singt, da lass dich ruhig nieder".

