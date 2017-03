Oberteuringen Zwischenlösung für Teuringer-Tal-Schule

Die Ganztagesbetreuung an der Teuringer-Tal-Schule in Oberteuringen weicht in einen Altbau aus, bis im kommenden Jahr unter einem neuen Bürgermeister über die nötige Erweiterung der Grundschule abgestimmt wird. Die Gemeinderäte stimmten der Zwischenlösung zu, die 40 000 Euro kosten wird.

Vor wenigen Wochen hat die Teuringer-Tal-Schule in Oberteuringen die Genehmigung erhalten, ab dem Schuljahr 2017/2018 Ganztagesgrundschule zu werden. Bereits seit 2010 wird Nachmittagsbetreuung angeboten, das Mittagessen wird bislang im etwa 300 Meter entfernten Sportlerheim Wirtshaus an der Rotach ausgegeben.

Die Oberteuringer haben den jüngsten Altersdurchschnitt aller Gemeinden im Bodenseekreis. Dieses Jahr wird die Einwohnerzahl die „5000er-Marke knacken“, wie Bürgermeister Karl-Heinz Beck es in der Gemeinderatssitzung am Dienstag in Aussicht stellte. Im Lauf des Jahres soll der dritte Kindergarten eröffnet werden, sodass eine Erweiterung der Grundschule ebenfalls dringend nötig ist. Die Pläne dafür sind alle fertig, die Bauanträge könnten gestellt werden.

Im Januar folgten die Gemeinderäte dem Wunsch des scheidenden Bürgermeisters, in seinem letzten Amtsjahr vor dem Ruhestand kein solches Großprojekt von zu erwartenden 7 Millionen Euro mehr umzusetzen, sondern im Folgejahr den neuen Bürgermeister damit zu betrauen. Die bis dahin erforderliche Interimslösung soll durch eine Nutzungsänderung und Umbaumaßnahmen eines Gebäudes geschaffen werden, das im Zuge des Schulneubaus abgerissen werden wird. Rektor Wolfgang Schüssler betrachtet die Verlegung des Ganztagesbereichs in dieses Gebäude als Minimallösung, durch die eine Beruhigung der Abläufe erreicht wird. Das Hauptgebäude wird dadurch entlastet, die beiden Mehrzweck- und Ganztagesräume werden als Klassenzimmer zur Verfügung stehen.

Architekt Jürgen Hildebrand erläuterte die Umbaupläne, die mit 40 000 Euro veranschlagt werden. Das Haus Augustin-Bea-Straße 2 steht momentan bis auf ein Klassenzimmer im Erdgeschoss leer. Im Obergeschoss befindet sich eine Vierzimmerwohnung mit Küche und Flur. Die 16 Quadratmeter große Küche soll umgestaltet werden, sodass hier das Essen angereicht und das Geschirr gespült werden kann. Die Anschaffung einer Spülmaschine, die auch später genutzt werden soll, ist mit 4000 Euro angesetzt. In zwei Räumen wird gegessen, und zwar in drei Schichten. Die übrigen beiden Zimmer stehen als Ruheräume zur Verfügung. Zwei Räume haben eine Größe von je 21 Quadratmetern, die beiden anderen haben 18 und 12 Quadratmeter. Vorhandene Teppichböden sollen durch PVC-Böden ersetzt werden.



Zum Brandschutz ist ein zweiter Fluchtweg erforderlich, der über eine außen verlaufende Gerüsttreppe geschaffen wird. Dazu muss eine Fensterbrüstung herausgebrochen werden. Außerdem werden vernetzte Rauchmelder eingebaut: Wenn es oben brennen sollte, ertönt der Alarm auch unten. Ein Plan für Rettungswege wird erstellt, Steckdosen werden mit FI-Schaltern nachgerüstet, ein Spülmaschinenanschluss wird gelegt. Leuchten sollen montiert werden und eine Wand ist zu streichen. Alle Fenster erhalten außen Brüstungsstangen, das Treppengeländer wird auf einen Meter erhöht.

Ein weiteres Schulthema war der Schimmelpilzbefall in der Bibliothek. Diese wird in Zusammenarbeit mit einer Baubiologin von einer Stukkateurfirma saniert. Die befallenen Bücher werden entsorgt oder, sofern rentabel, mit Spezialmitteln gereinigt.

Im Rahmen der Aussprache äußerten die Gemeinderäte ihre Bedenken, jetzt nochmals 40 000 Euro in eine Interimslösung zu investieren sowie eine Bibliothek zu sanieren, die in wenigen Jahren ebenfalls abgerissen wird. Andererseits zogen sie diese Lösung dem langfristigen Aufstellen von teuren Containern vor, was sich ohnehin in der Neubauphase nicht vermeiden lassen werde. Schließlich stimmten die Räte den Maßnahmen einstimmig zu, sodass das Baugesuch gestellt werden kann.



Teuringer-Tal-Schule

Die Schule in Oberteuringen besuchen in diesem Schuljahr 172 Kinder. 70 werden dienstags und 28 donnerstags ganztags betreut. Im kommenden Schuljahr wird dieses Angebot um den Montag ergänzt. Es gibt bereits zahlreiche Anfragen nach einer Ausweitung der Ganztagsbetreuung auf fünf Tage. Im Schuljahr 2017/18 wird ein Betreuungsbedarf von mindestens 70 Kindern erwartet. Die Erst- und Zweitklässler werden in jahrgangsübergreifenden Familienklassen unterrichtet, die Dritt- und Viertklässler in Jahrgangsklassen. Alle Klassen sind momentan zweizügig, was voraussichtlich noch ein weiteres Schuljahr so bleiben wird. Sollten mehr als 100 Kinder in den ersten beiden Jahrgängen angemeldet werden, wird es eine weitere Familienklasse geben. Außerdem werden momentan 15 Kinder in einer Vorbereitungsklasse unterrichtet, sodass es augenblicklich neun Klassen gibt.

Die Nachmittagsbetreuung erfolgt in Kooperation mit Vereinen, beispielsweise mit dem Musikverein Oberteuringen, der auch über die Grundschulzeit hinaus Angebote vorhalten will.