Oberteuringen-Hefigkofen Verkehrsunfall: Transporter kippt auf Fahrerseite

Ein Autofahrer ist bei Oberteuringen-Hefigkofen mit einem Transporter von der Straße abgekommen und eine Böschung hinunter. Der Transporter kippte auf die Fahrerseite. Laut Polizei entstand rund 8000 Euro Sachschaden.

Sachschaden von rund 8000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montag kurz nach 16 Uhr bei Oberteuringen-Hefigkofen in der Nelkenstraße ereignet hat. Laut Polizeibericht war ein 18-jähriger Fahrer eines VW-Transporters von Hefigkofen kommend in Richtung Schützenstraße unterwegs und etwa 300 Meter nach dem Ortsausgang von Hefigkofen vermutlich aufgrund Unachtsamkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Transporter fuhr eine kleine Böschung hinunter und kippte auf die Fahrerseite. Das Fahrzeug musste von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden, der junge Mann kam mit dem Schrecken davon.