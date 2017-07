Oberteuringen-Hefigkofen Verkehrsunfall: Karambolage auf Bundesstraße 33

Ein Autofahrer hat wegen eines Vorfahrtfehlers auf der B 33 in Oberteuringen-Hefigkofen einen Unfall mit rund 7500 Euro Gesamtsachschaden verursacht. Dies geht aus dem Polizeibericht hervor.

Eine Leichtverletzte und jeweils rund 2500 Euro Sachschaden an drei beteiligten Autos sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag gegen 12.45 Uhr in Oberteuringen-Hefigkofen ereignet hat.

Laut Polizeibericht ist ein 79-jähriger Toyota-Fahrer von der Lupinenstraße nach links in die Bundesstraße 33/Seestraße eingebogen und habe die Vorfahrt des VWs eines 25-Jährigen nicht beachtet.

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Toyota um 180 Grad gedreht und prallte im weiteren Verlauf mit dem Smart eines 23-Jährigen zusammen, der dem VW nachfolgte.

Der Smart-Fahrer erlitt laut Polizei leichte Verletzungen und begab sich ins Klinikum Friedrichshafen. Der VW und der Smart waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Unternehmen abgeschleppt werden.