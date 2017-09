Oberteuringen-Bitzenhofen Verkehrsunfall: Abbiegemanöver auf B 33 endet mit rund 25 000 Euro Sachschaden

Eine Autofahrerin hat auf der Bundesstraße 33 bei Oberteuringen-Bitzenhofen einen Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und rund 25 000 Euro Sachschaden verursacht.

Zwei Leichtverletzte sowie rund 25 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen gegen 5.45 Uhr auf der sogenannten Vöhringer-Kreuzung bei Oberteuringen-Bitzenhofen ereignet hat. Laut Polizei war eine 53-jährige Dacia-Fahrerin auf der Bundesstraße 33 unterwegs und bog nach links in die Richard-Wagner-Straße ab. Hierbei habe die Frau den Vorrang eines entgegenkommenden 71-jährigen BMW-Fahrers nicht beachtet. Die durch den Zusammenstoß Leichtverletzten wurden von Rettungssanitätern zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die nicht mehr fahrbereiten Autos wurden durch Abschleppunternehmen abtransportiert.