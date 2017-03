Der Kabarettist stellte in der ausverkauften Mühle Oberteuringen sein neues Programm „Ü 50 – Silberrücken im Nebel" vor.

Seit Oktober zählt sich der Kabarettist Uli Boettcher zu den Silberrücken. Er ist fünfzig geworden und hat sein Repertoire in der Folge gleich um das neue Lebensthema erweitert. „Silberrücken im Nebel“ heißt das neue Programm und spielt nicht darauf an, dass er nun möglicherweise das heimische Geschirr planlos irgendwo hinschiebt oder gar eine besondere Art von Wildniscamp anbietet. Nein, gemeint ist die Analogie zum Film über das Verhalten von Gorillas in freier Wildbahn.

Im Publikum der Oberteuringer „Mühle“ sucht er schnell nach verbündeten „Ü-Fünfzigern“, wie er sie vorzugsweise nennt, denn der Ausdruck „Fünfzig-Plus“ gefällt ihm nicht. Die lassen sich jedoch nicht so leicht finden oder sie passen nicht so ganz in Boettchers Anforderungsprofil. Es hat sich sogar ein einzelner Sechzehnjähriger hierher verirrt, was den Entertainer immer wieder zu entsprechenden Anspielungen veranlasst. Die Männer passenden Alters in den ersten Reihen zählen sich entweder nicht zu den Ü-Fünfzigern, weil sie schon ü-sechzig sind oder sie sind nicht etwa seit dreißig Jahren mit der Partnerin ehelich liiert, wie Boettcher mutmaßt, sondern viel kürzer und ohne Trauschein verbandelt. Aber er macht das Beste draus und baut die Realitäten gekonnt und wiederholt in seine Ausführungen ein.

Super, wie er sich die Namen der Leute merkt und wie sie zusammengehören. Daraus strickt er zum Amüsement des ganzen Saales ganz neue Arrangements. Dass keiner der Angesprochenen sich als Führungskraft mit zig Leuten unter sich versteht, versaut ihm nicht etwa die Pointe, sondern lässt ihn den Faden aufnehmen und aus dem Begriff „lateral führend“ die Erkenntnis gewinnen: „da steckt der Kollateralschaden schon drin!“

Entgegen des Plakats, das den Silberrücken in seiner Nacktheit zeigt, will Boettcher aber nicht seinen Körper vorführen, sondern „heute Abend geht’s ums Ganze und ums Eingemachte“. Dazu gehören Wortspiele wie der Weg vom Recycling alten Eisens zurück zum Re-Säugling des Ü-Fünfzigers, über dessen Bettchen sich jedoch keiner mit „Dutzidutzi“ beugt, was übrigens sein erster Name gewesen sein soll, gefolgt von „Lass das“ als Zweijähriger und „Boah – der schon wieder“.

Souverän bezieht er im Zuschauerraum plingende Handys ein. Die gab es ja bereits in den Siebzigerjahren, was der Ausruf des Vaters „händie elle dr Führerschei im Lotto gwonne?“ beweise. Ansonsten dominiert der Herrenwitz, wie pointiert aufbereitete Klischees bezüglich des Verhältnisses von Frauen und Männern auch genannt werden. Dazu gehört, dass Frauen Probleme haben und diese lösen, Männer dagegen Probleme machen.

Boettcher schwärmt von seinen ersten sexuellen Erfahrungen als Sechzehnjähriger, wobei ihm beim Greifen von Mädchenbrüsten ein Gefühl durch den ganzen Körper ging, wohingegen für ihn mit fünfzig der Schließmuskel als Organ im Vordergrund stehe. Anstelle des Traums vom Auswandern mit dem Blutsbruder nach dem Abi „denkst du nicht mehr an Kanada, nur noch ans Kanapee“.

Die Unverträglichkeit der Antibabypille habe bei seiner Frau zu einem Aussehen wie dem einer „russischen Kugelstoßerin“ geführt und in dieser Folge ihn zur Begleitung der Gattin zur Frauenärztin, wo Männer nichts zu suchen hätten: „Wir gehören nicht zum Frauenarzt, solange wir nicht in die Frauensauna dürfen.“ Kondome seien nichts für ihn, denn „ich geh ja auch nicht im Mantel schwimmen“ und da er keine weiteren Kinder mehr wolle – die seit zwanzig Jahren Großgezogenen seien endlich aus dem Haus – musste er sich einer Vasektomie, „vielleicht heißt es ja auch Wegsacktomie“ unterziehen. Von seinem „Formel-1-Sperma“ war danach nichts mehr übrig, aber er habe es überlebt.

Die sexuellen Begegnungen danach mit seiner Frau seien wie eine TÜV-Überprüfung gewesen, bis sie ihn eines Tages mit einer einstündigen Performance überrascht habe. Dabei sei es so laut zugegangen, dass seine Eltern im Anschluss daran nie wieder mit einem Wort ihre Pläne, bei ihnen einzuziehen, erwähnt hätten.

Nach zweieinhalbstündiger Vorstellung inklusive einer halbstündigen Pause applaudierte das Publikum gut unterhalten, aber auch nicht nach einer Zugabe verlangend. Die sei schon in der zweiten Programmhälfte enthalten gewesen, meinte Boettcher.

