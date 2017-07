Oberteuringen Teuringer-Tal-Schule startet als anerkannte Ganztagesschule

Im Schuljahr 2017/18 startet die Teuringer-Tal-Schule in Oberteuringen als anerkannte Ganztagesgrundschule. Rektor Wolfgang Schüssler stellte in der Gemeinderatssitzung die Organisation im kommenden Schuljahr vor.

Oberteuringen (gsb) Die Oberteuringer Grundschule wird ab dem Schuljahr 2017/18 als anerkannte Ganztagesgrundschule betrieben. Der dafür vorgesehene Neubau wurde von der Gemeinde verschoben, als Interimslösung wurde ein Altbau entsprechend umgebaut. Rektor Wolfgang Schüssler berichtete im Gemeinderat Oberteuringen in dessen letzter Sitzung vor der Sommerpause von den jüngsten Entwicklungen zum Umzug und zur Organisation. Die Verlegung der Ganztagesbetreuung in das Nebengebäude habe sich sehr positiv auf den Schulbetrieb ausgewirkt, weil dadurch Ruhe eingekehrt sei. Alle Räume seien mittlerweile fertiggestellt und sehr ansprechend gestaltet worden.

Für das kommende Schuljahr hätten Eltern für 58 Kinder Bedarf an Ganztagesbetreuung angemeldet. Diese verteilten sich auf drei Gruppen, für die die Schule 27 zusätzliche Lehrerstunden ansetzen könne. Das Mittagessen könne am Montag, Dienstag und Donnerstag in zwei Schichten eingenommen werden. Am Mittwoch seien 17 Kinder zum Essen angemeldet, am Freitag neun.

"Wir sind eine gemeinsame Schule", betonte Schüssler. Er hob die intensive konstruktive Zusammenarbeit zwischen Rektorat, Lehrkräften und Eltern hervor und bedankte sich ausdrücklich beim Elternbeirat. Zum anderen bedeute dies, dass zwischen Halbtags- und Ganztagsschule in den Angeboten für die Kinder keine Unterschiede entstehen sollten. Die ehrenamtliche Betreuung der Nachmittagsangebote für die "Halbtageskinder" werde aus dem Jugendbegleitertopf bezahlt, sodass alle Kinder qualitativ gut betreut würden.