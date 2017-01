Oberteuringen Teuringer Johle wachen auf und starten durch

Die Oberteuringer Narrenzunft stimmt sich bei der Mitgliederversammlung auf den närrischen Fahrplan der kommenden Wochen ein.

Knapp acht Wochen Fasnet: Da ist reichlich Gelegenheit für alle Narren, die fünfte Jahreszeit ausgiebig zu feiern. So scharren auch die Teuringer Johle schon mit ihren Besen. Die Sitzplätze reichten am Donnerstagabend bei der Mitgliederversammlung im Sportlerheim jedenfalls nicht aus. Sie läutet die Fasnet ein, bevor am heutigen Samstag die Johle um 19 Uhr auf dem Platz zwischen Schule und „Post“ traditionell erweckt werden.

Danach geht es Schlag auf Schlag. Bei 13 Umzügen werden die Johle mitsamt der Fuhrmänner, die seit einem Jahr zur Zunft dazugehören, unterwegs sein – so zum Beispiel in Tettnang, Friedrichshafen, Brochenzell, Fischbach, Langenargen oder in Scheidegg und Büsingen. Auch bei den Jubiläumsumzügen der Wangener Eselohren, Wolfegger Krsenzhexe oder den Bad Wurzacher D‘Riedmeckeler springen die Teuringer Narren mit. Dazu kommen Nacht- oder Dämmerungsumzüge, Narrenbaumstellen oder Zunftbälle – ein volles Programm, bei dem es drei Pflichtveranstaltungen in der heimischen Fasnet gibt. So beim Kinderball am Gumpigen, bei dem diesmal die Johle um die Welt ziehen. Oder bei der Dorffasnet am Bromigen, während der Bürgermeister Karl-Heinz Beck kurz vor seiner Abdankung ein Narrengericht erwartet.

Reichlich Lob und eine Wette

Trotzdem wünscht sich Zunftmeister Boris Pechtl, dass die Teuringer Johle mal wieder mit ihrer stolzen Mannstärke bei einem Umzug dabei sind. Bei 198 Mitgliedern verfügt die Zunft über 157 sprungberechtigte Masken, davon 40 Kinder. „Und wir schaffen es nicht, mal zu hundert bei einem Umzug zu sein?“, fragte der Zunftmeister in die Runde. Jetzt läuft so etwas wie ein Wette: Wenn beim großen Narrensprung in Friedrichshafen am Samstag, 25. Februar, keine 100 Johle am Start sind, will sich der Vorstand eine närrische „Strafe“ für die ganze Mannschaft einfallen lassen.

Allerdings gab‘s auch reichlich Lob für die Zunftmitglieder, die sich nicht lange bitten lassen, wenn Arbeit ansteht. Die Listen seien immer recht schnell voll, so Boris Pechtl, der die Fleißigsten mit dem Schaffer-Orden ehrte. Thomas Bucher und das Ehepaar Merk erhielten diesmal die Plaketten. Orden gab es zudem für zwei Johle-Urgesteine. Für ihre nun 22-jährige Mitgliedschaft wurden Andrea Balle und Martin Hillebrand geehrt.