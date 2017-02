Oberteuringen Schultes verurteilt: Bissle schuldig!

Fetzige Dorffasnet mit zünftigem Narrengericht in Oberteuringen. Neuer Teuringer Ortsteil: Lottenweiler wird von den Narren eingemeindet.

Oberteuringen – Seine letzte Dorffasnet in Amt und Würden dürfte Bürgermeister Karl-Heinz Beck lange nachhängen. „Wir haben noch eine kleine Rechnung offen“, verkündete der Bitzenhofener Zunftmeister Markus Zimmermann bereits auf dem Rathaus-Balkon, kurz nachdem Beck den Schlüssel abgegeben hatte. Dem schwante ohnehin nichts Gutes. „Nächst’ Jahr lass ich mich nicht mehr quälen, da müsst ihr euch einen andren wählen.“ Doch erst wurde in der „Post“ nach 31-jähriger Amtszeit abgerechnet, und zwar vor dem Teuringer Narrengericht.

Anklage in drei Punkten wurde erhoben. Größenwahn warf der Staatsanwalt ihm zuerst vor. Er habe ein kleines Dorf mit 3000 Einwohnern übernommen; heute sind es 5000. Beziehungen zur Betonmafia konnten zwar nicht erhärtet werden, aber die Zerstörung des dörflichen Charakters. Alles rein spekulativ, versuchte Becks Pflichtverteidiger geltend zu machen. Anklagepunkt zwei unterstellte dem Schultes die Unterschlagung beziehungsweise das Verschwinden von Postfiliale, Polizeiposten, Teuringer Provinztheater wie Talbahn, um nur einige zu nennen. Und er habe nicht nur die Schlecker-Filiale im Ort abgewickelt, sondern gleich den ganzen Konzern. Punkt drei: Vernachlässigung der Bildung. „Der Angeklagte legte den Fokus auf Neubaugebiete statt auf Bildung“, klagte der Staatsanwalt, der die volle Härte des Narrengesetzes einforderte. Becks Verteidiger plädierte auf Milde bis Straffreiheit, er werde im Oktober ohnehin die Segel streichen.

Der Angeklagte selbst: „Ich hab’ nur das getan, was der Gemeinderat gesagt hat.“ Das wurde ihm am Ende sogar strafmildernd angerechnet. Beck habe „derart geschickt eingefädelt, dass niemand im Gemeinderat was mitgekriegt hat“. Am Ende ist der Schultes schuldig – zumindest „bissle“.