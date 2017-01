Oberteuringen Schützen auf sportlich hohem Niveau dabei

Bei der Hauptversammlung des Schützenvereins Oberteuringen berichtete Sportleiter Andreas Schraff von den Erfolgen der vergangenen Saison. Unter anderem stiegen die Oberteuringer im Kleinkaliber in die Landesliga auf. In der Versammlung wurden Werner Kniesel, Hermann Knödler und Ekkehard Trumpp für 40 Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Oberteuringen – Nach vier Jahren hat der Schützenverein Oberteuringen seine Baumaßnahmen rund um das Schützenhaus abgeschlossen. Das berichtete Oberschützenmeister Thomas Stoll bei der Mitgliederversammlung im Schützenhaus. "Unsere letzte große Aktion war die Außenanlage mit dem Verlegen von Knochensteinen und dem Bau neuer Sitzgelegenheiten für die Terrasse", erinnerte Stoll. Auf den Tag genau 50 Jahre nach dem Eröffnungsschießen konnte der Schützenverein im Juli die neue Luftgewehrhalle einweihen. "Es war ein rundum gelungenes Fest", erinnerte Stoll. Die neue Halle könne auch für private Feste gemietet werden. Als wichtigen Schritt nannte Stoll außerdem den Umbau der 50-Meter-Schießanlage zur elektronisch gesteuerten Anlage.

Nach der Neuwahl einiger Vorstandsmitglieder – alle wurden einstimmig im Amt bestätigt – standen Ehrungen auf dem Programm. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Werner Kniesel, Hermann Knödler und Ekkehard Trumpp ausgezeichnet.

Schriftführer Werner Wetzel ließ die Höhepunkte des vergangenen Schützenjahrs vom Dreikönigsschießen über den Kreisschützentag bis zum Königs- und Preisschießen Revue passieren. Da die Schützen der SSG Dornier den Verein wegen ihres Umzugs nach Friedrichshafen verlassen haben, verringerte sich die Zahl der Mitglieder von 185 auf 170. 21 Mitglieder sind Frauen. "Neu ist, dass jetzt alle Waffen zentral im Tresorraum gelagert werden", ließ Wetzel wissen. Extra aufbewahrt werden die Luftgewehre für die Jugendlichen.

Sportleiter Andreas Schraff berichtete von vielen Mitgliedern, die sportlich gut unterwegs seien. So seien die Oberteuringer beim Kleinkaliberschießen in die Landesliga aufgestiegen. Zahlreiche Erstplatzierte bei den Bezirksmeisterschaften und den Württembergischen Meisterschaften zeigen das hohe sportliche Niveau. "Außerdem nahmen 15 Starter mit 21 Einzelstarts an den Deutschen Meisterschaften teil." Mit Sabine Harr kommt die Kreisschützenkönigin aus Oberteuringen. Im Nachwuchsbereich ist der Verein mit zehn Jugendlichen gut aufgestellt.

In Vertretung des Bürgermeisters dankte Franz Keller für die Jugendarbeit und dafür, dass sich der Verein zum Beispiel beim Teuringer Sonntag einbringe. Mit Blick auf die Baumaßnahmen lobte Keller: "Es ist vorbildlich, was Sie hier geleistet haben."

Der Schützenverein

Vorstand: Oberschützenmeister Thomas Stoll, Stellvertreter Norbert Rueß, Kassierer Robert Schumacher, Schriftführer Werner Wetzel, Sportleiter Gewehr Andreas Schraff, Sportleiter Pistole Andreas Judt, Beisitzer Albert Gresser, Benno Sing, Michael Vögtlin und Konrad Schumacher, Jugendleiterin Andrea König und Jugendsprecherin Ronja Kumpf

Oberschützenmeister Thomas Stoll, Stellvertreter Norbert Rueß, Kassierer Robert Schumacher, Schriftführer Werner Wetzel, Sportleiter Gewehr Andreas Schraff, Sportleiter Pistole Andreas Judt, Beisitzer Albert Gresser, Benno Sing, Michael Vögtlin und Konrad Schumacher, Jugendleiterin Andrea König und Jugendsprecherin Ronja Kumpf Kontakt: Thomas Stoll, Telefon 01 79/1 45 93 27, E-Mail 1.Vorstand@sv-oberteuringen.de

Thomas Stoll, Telefon 01 79/1 45 93 27, E-Mail 1.Vorstand@sv-oberteuringen.de Vereinsheim: Rosenstraße 42 in Oberteuringen, Telefon 0 75 46/26 31, geöffnet mittwochs 19 bis 22 Uhr, freitags 18 bis 22 Uhr, sonntags 10 bis 12 Uhr

Der Verein im Internet: