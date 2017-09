vor 3 Stunden Manfred Dieterle-Jöchle Oberteuringen SÜDKURIER-Podium zur Bürgermeisterwahl

Ein Podium zur Wahl in Oberteuringen bietet der SÜDKURIER am Montag, 18. September. Vor allem die Wählerinnen und Wähler sollen dabei genug Zeit bekommen, Fragen an die beiden Kandidaten zu stellen.