Friedrichshafen Reinhard Friedel will Bürgermeister werden

Reinhard Friedel will Bürgermeister werden

Der 45-jährige Reinhard Friedel hat als erster Kandidat seine Bewerbungsunterlagen für die Bürgermeisterwahl in Oberteuringen abgegeben. Er lebt mit seiner Familie in der Rotachgemeinde und leitet das Amt für Bildung, Familie und Sport der Stadt Friedrichshafen.

Oberteuringen (gsb) Donnerstagnachmittag, Ortstermin am Briefkasten des Rathauses. Reinhard Friedel macht es offiziell: Er möchte am 24. September zum Bürgermeister der Rotachgemeinde gewählt werden. Bereits im Mai informierte der derzeitige Leiter des Friedrichshafener Amtes für Bildung, Familie und Sport die Öffentlichkeit über seinen Wunsch, die Nachfolge des langjährigen Amtsinhabers Karl-Heinz Beck anzutreten, der im Oktober in den Ruhestand geht.

Reinhard Friedel ist 45 Jahre alt und lebt seit 40 Jahren in Oberteuringen. Er und seine Frau Carmen haben drei Kinder: Marlene ist 18, Kalle 14 und Mathis ist 13 Jahre alt. Nach der Mittleren Reife 1988 schlug er den Weg des Verwaltungsfachangestellten beim Landratsamt Bodenseekreis ein. Dort bekleidete er unterschiedlichste Positionen, vom Sachbearbeiter der Ausländerbehörde beim Rechts- und Ordnungsamt bis hin zum Amtsleiter des Jobcenters mit Personalverantwortung für rund 100 Mitarbeitende. Vor zwei Jahren verließ er das Landratsamt zugunsten des Rathauses Friedrichshafen.

Nun möchte er seinen Hut in den Ring werfen, um an der Verwaltungsspitze die Geschicke seiner Heimatgemeinde zu lenken. Bis vor zwei Jahren war Friedel Mitglied der CDU-Fraktion des Gemeinderates und viele Jahre betätigte er sich als Schriftführer beim Sportverein und bei der Narrenzunft.

Für den Fall seiner Wahl zum Bürgermeister stehen drei Themen ganz oben auf seiner Agenda. Da ist zunächst der aus seiner Sicht dringend notwendige Schulneubau. Mit allen Beteiligten sei er bereits in regem Austausch und man sei sich einig: "Die Schule muss so schnell wie möglich gebaut werden." Die Eröffnung und Integrierung des Lebensraum-Campus sowie die Bürger- und Jugendbeteiligung sind weitere Punkte auf Friedels To-do-Liste.

Bei den Dorffesten der jüngsten Vergangenheit habe er bereits zahlreiche Gespräche mit seinen Mitbürgern geführt und freue sich über das große Interesse und die positiven Reaktionen auf seine Kandidatur, erklärte Reinhard Friedel.

