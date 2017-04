Oberteuringen Reinhard Friedel kandidiert als Bürgermeister in Oberteuringen

Reinhard Friedel, derzeit Leiter im Amt für Bildung, Familie und Sport der Stadt Friedrichshafen, will Bürgermeister von Oberteuringen werden. Er ist 45, Oberteuringer, verheiratet und hat drei Kinder. Friedel ist der erste Bewerber für die Nachfolge von Amtsinhaber Karl-Heinz Beck.

Friedrichshafen/Oberteuringen (kck) Mit Reinhard Friedel, derzeit Amtsleiter im Häfler Rathaus, hat sich der erste Kandidat für den Bürgermeisterposten in Oberteuringen gemeldet. Amtsinhaber Karl-Heinz Beck geht im Oktober in den Ruhestand. Gegen den langjährigen Bürgermeister wäre er aber niemals angetreten, erklärte Friedel gestern auf Anfrage. Der 45-Jährige ist Oberteuringer, verheiratet und hat drei Kinder. Bei der Wahl am 24. September in seinem Heimatort Bürgermeister zu werden, wäre "ein Stück weit mein Traumjob und das i-Tüpfelchen meiner beruflichen Laufbahn", sagt er. Reinhard Friedel hat es binnen 27 Jahren vom Azubi im Landratsamt bis zum Amtsleiter beim Jobcenter gebracht. 2015 wechselte er in die Häfler Stadtverwaltung und leitet hier das Amt für Bildung, Familie und Sport.