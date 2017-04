Oberteuringen Raiffeisenbank mit leichtem Wachstum

Bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Oberteuringen gab es zufriedene Gesichter: Die Verantwortlichen verzeichneten ein leichtes Wachstum für 2016. Die Mitglieder erhalten eine Dividende von sechs Prozent.

Oberteuringen – Bei der Generalversammlung der Raiffeisenbank Oberteuringen sind die Mitglieder über den Jahresabschluss 2016 der Bank informiert worden. Die Bilanzsumme beträgt mit knapp 158 Millionen Euro etwa zwei Prozent mehr als im Vorjahr, aus dem Bilanzgewinn von nahezu 164 000 Euro werden sechs Prozent Dividende an die 3319 Mitglieder ausgeschüttet.

Aufmerksam folgten die Mitglieder der Genossenschaftsbank im Gemeindezentrum "Die Post" den Ausführungen von Vorstand und Aufsichtsrat. Bevor der Vorstandsvorsitzende Gerhard Janke den Jahresabschluss vorstellte, verwies er auf die welt- und europapolitischen Umstände und ihre Folgen für die gesamte Finanzdienstleistungsbranche. Die von der europäischen Zentralbank vertretene Niedrigzinspolitik lasse Einlagenzinsen schwinden, Sparer würden europaweit mit Strafzinsen belastet. Durch zunehmende Digitalisierung in Form von Onlinebanking verändere sich der Kundenkontakt. Dies habe Auswirkungen auf das klassische Filialgeschäft. Der demografische Wandel führe zu spürbaren Veränderungen am Arbeitsmarkt, eine Entwicklung, die einheimische Unternehmen und die Geldinstitute ebenfalls betrifft.

Besonders hob Janke die gewachsene Regulatorik hervor. Dieser Bereich des Bankenaufsichtsrechts und Verbraucherschutzes, der in Folge der Finanzkrise von 2008 zur Zunahme und Verschärfung von Maßnahmen geführt habe, belaste die regional agierenden Volks- und Raiffeisenbanken erheblich, ohne zu berücksichtigen, dass das wahre Problem bei den globalen Geschäftsbanken zu orten sei. "Das wahre Problem heißt too big to fail. Systemrelevante Großbanken, die sich verzocken, können noch immer auf die Hilfe des Staates hoffen."

Janke erläuterte die wichtigsten Zahlen des Jahresabschlusses. In der Zusammenfassung nannte er die Entwicklung des Einlagengeschäftes gut, die Entwicklung des Kreditgeschäftes überdurchschnittlich, ebenso das Betriebsergebnis. Die Zahlungsbereitschaft war 2016 jederzeit gegeben, die Vermögenslage sehr gut und die Risikolage sehr günstig. Im Ausblick auf 2017 erwartet die Bank einen verhaltenen Zuwachs bei Kundenforderungen und einen moderaten Rückgang bei Kundeneinlagen. Aufgrund der Zinssituation wird mit einem schwächeren Betriebsergebnis gerechnet, angesichts des Bürokratie-Aufbaus seitens der Bankenaufsicht werden weitere Belastungen erwartet.

In seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender gab Bürgermeister Karl-Heinz Beck bekannt, dass die gesetzliche Prüfung durch den Genossenschaftsverband keinerlei Beanstandungen ergeben habe. Die Abstimmung über den Jahresabschluss sowie über die Verwendung des Bilanzgewinns war einstimmig. Alexander Schmeh und Jürgen Sprenger wurden in dem ehrenamtlichen Kontrollgremium bestätigt.

