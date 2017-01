Oberteuringen Raiffeisenbank Oberteuringen mit sechs Prozent Dividende

Die Raiffeisenbank Oberteuringen glänzt mit einer überdurchschnittlicher Zuwachsrate im Kreditgeschäft. Die Bank bilanziert ein außerordentlich erfolgreiches Geschäftsjahr 2016. Vorstandsvorsitzender Gerhard Janke stellt eine Dividende in Höhe von sechs Prozent in Aussicht.

Den Angaben zufolge stieg die Bilanzsumme um 3,4 Millionen Euro auf 157,9 Millionen Euro. Der Kreditbestand stieg um 8,9 Mio. Euro auf 106,2 Mio. Euro. Dies entspricht einer Zuwachsrate von 9,2 Prozent (Vergleichswert des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands/BWGV 4,4 Prozent). 2016 wurden Kredite in Höhe von 25,8 Millionen Euro gewährt. Der Schwerpunkt lag im Bereich der Wohnbaufinanzierung. Janke zeigte sich insbesondere erfreut über den hohen Marktanteil im neuen Baugebiet Bachäcker.



Im gewerblichen Bereich hat die Raiffeisenbank Kredite in Höhe von 8,5 Millionen Euro vergeben. "Damit finanzieren wir direkt in Arbeitsplätze im Geschäftsgebiet", so Gerhard Janke. Der Bestand an Kundeneinlagen nahm um 1,0 Millionen auf 122,6 Millionen Euro zu. Dies entspricht einer Zuwachsrate von 0,8 Prozent. Bei den Kundeneinlagen liegt die Bank unter dem Vergleichswert. Man müsse allerdings berücksichtigen, dass die Bank im Vorjahr mit einer Zuwachsrate von 9,2 Prozent doppelt so hoch lag wie der Vergleichswert. "Mit dieser Entwicklung sind wir sehr zufrieden", so Janke.

Die Bank gewann 89 neue Mitglieder hinzu. Am Jahresende lag die Zahl der Mitglieder bei 3319. Das bedeutete, dass über 35 Prozent der Einwohner im Geschäftsgebiet auch Teilhaber der Raiffeisenbank Oberteuringen seien.

Das Kernkapital in Form von Geschäftsguthaben, Rücklagen und dem Sonderposten für allgemeine Bankrisiken erhöhte sich um gut 1,2 Million auf knapp 18,7 Millionen Euro. Aufgrund der sehr guten Eigenkapitalausstattung sei die Raiffeisenbank in der Lage, alle im Geschäftsgebiet an sie herangetragenen Kreditwünsche, sofern sie wirtschaftlich vertretbar sind, zu erfüllen, so Janke.

Aufgrund des starken Wachstums konnte der Zinsüberschuss um 1,6 Prozent auf 3,6 Millionen Euro gesteigert werden. Die Verwaltungsaufwendungen stiegen, nachdem sie im Vorjahr noch stagnierten, um 2,8 Prozent auf 2,5 Millionen Euro. Trotz dieser Erhöhung liege die Bank deutlich unter den Vergleichszahlen des BWGV.

Laut Janke steht die Bankbranche vor großen Herausforderung. Er verwies auf das niedrige Zinsumfeld und die aus seiner Sicht überzogene Regulatorik, die insbesondere für kleine Banken eine überproportionale Belastung darstelle. Hinzu komme die Digitalisierung, wobei sich die Raiffeisenbank auf einem guten Weg sieht. Janke verwies in diesem Zusammenhang auf die Onlinequote. Bei der Raiffeisenbank Oberteuringen haben heute bereits 63 Prozent aller Privatkunden ein Online-Konto. Auch die App für Smartphones werde schon stark genutzt. Ab Februar werde auch das elektronische Postfach weiter ausgebaut.