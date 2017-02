Friedrichshafen Oberteuringen erhält Auszeichnung für saubere Energie

Das Regionalwerk übergibt Ökostrom-Zertifikat an die Gemeinde. Der Ort bezieht seinen Strom zu 100 Prozent aus Wasserkraft.

100-prozentigen Ökostrom aus Wasserkraft verwendet Oberteuringen seit 1. Januar 2017 für den gemeindeeigenen Verbrauch. Zu den 53 Abnahmestellen zählen öffentliche Einrichtungen wie das Rathaus, die Grundschule und der Kindergarten ebenso wie das Klärwerk und die Straßenbeleuchtung. Lieferant ist das Regionalwerk Bodensee, an dem die Rotachgemeinde als Gesellschafter beteiligt ist.

Vertriebsleiter Winfried Bremer überreichte die Zertifizierungsurkunde an Bürgermeister Karl-Heinz Beck. Insgesamt beträgt der jährliche Strombedarf der Gemeinde rund 470 000 kWh. Seit 2008 beteiligt sich Oberteuringen am European Energy Award (EEA) und wurde 2012 erstmals als europäische Energie- und Klimaschutzkommune ausgezeichnet. Um diese Auszeichnung zu bekommen, muss ein Umsetzungsgrad von mindestens 50 Prozent erreicht werden. Oberteuringen erreichte bei der jüngsten Re-Zertifizierung 66 Prozent, "unser Ziel ist natürlich der Goldstandard von 75 Prozent" avisierte Beck. Dafür wolle man mit echtem, physikalischem Ökostrom Ernst machen und brillieren. Mit der Frage "Könnt ihr auch etwas dazu beitragen?" wandte sich die Gemeinde an das Regionalwerk. Vertriebsleiter Bremer erläuterte, dass nicht alles Ökostrom ist, was sich so nennt, denn es gebe keine einheitliche Definition und nicht zwingend einen Herkunftsnachweis. Der an Oberteuringen gelieferte "Ökostrom Plus" jedoch sei zu 100 Prozent regenerativ, stamme aus Wasserkraftwerken mit modernen Umweltstandards und ökologischem Zusatznutzen durch Junganlagenförderung und erhielt aus diesen Gründen das Zertifikat der KlimaInvest Green Concepts GmbH. Genau 182 568 Kilogramm CO² spare man durch die Umstellung ein. Dies diene der Umwelt und habe auch für die privaten Haushalte sowie für andere Gemeinden Vorbildfunktion. Beck ergänzte, dass der Prozess innerhalb der Gemeindeverwaltung insgesamt eine gesteigerte Sensibilität im Bezug auf den Verbrauch zur Folge habe. Das überreichte Zertifikat mit der Nummer 2017-081 in Postergröße spricht für den Erfolg des Ortes.