Oberteuringen Neues Fahrzeug für Freiwillige Feuerwehr Oberteuringen

Der neue Mannschaftstransportwagen der Freiwilligen Feuerwehr Oberteuringen wurde am Wochenende geweiht.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die Oberteuringer durften am Samstag bei schönstem Frühlingswetter an der feierlichen Weihe ihres neuen Feuerwehrfahrzeugs auf dem Mühlen-Vorplatz teilnehmen. Gleich im Anschluss daran konnten sie den Mannschaftstransportwagen MTW mit Führungsausstattung im Einsatz bei der Hauptübung erleben.

Bürgermeister Karl-Heinz Beck begrüßte die Gäste, unter denen er namentlich die offiziellen Vertreter der Feuerwehren aus den Nachbarorten sowie den evangelischen Pfarrer Rainer Baumann und dessen katholischen Kollegen Robert Müller nannte. Die beiden Geistlichen waren gekommen, um das von der Gemeinde an die Feuerwehr übergebene Fahrzeug mit Gottes Segen zu versehen, der sicher notwendig sei, wie Beck es ausdrückte: "Denn die Arbeit der Feuerwehr ist nicht nur gefährlich, sondern auch seelisch belastend." Pfarrer Baumann zitierte das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, das für die Nächstenliebe steht. Pfarrer Müller betonte, dass die Menschen in Gemeinschaft geschaffen und zu gegenseitiger Hilfeleistung verpflichtet seien. Beide erbaten göttlichen Schutz und Segen für das Fahrzeug und die Menschen, die damit im Einsatz unterwegs sind. Kommandant Alexander Amann erläuterte die Besonderheit des Fahrzeugs. Es handelt sich um einen VW-Transporter mit Allradantrieb, der sieben Sitzplätze hat und aufgrund seiner Sonderausstattung außer zum Mannschaftstransport als Führungsfahrzeug dient. Kreisbrandmeister Henning Nöh schloss sich den Glückwünschen an und zeichnete Bernhard Meschenmoser mit einer Ehrenurkunde für 40 Jahre aktiven Dienst aus. Die sich den Feierlichkeiten anschließende Hauptübung der Feuerwehr fand ein paar Meter weiter auf dem Gelände der Firma Elektro Bucher statt.

Das Szenario beschrieb einen durch Kurzschluss verursachten Brand mit starker Rauchentwicklung, drei gefährdeten Mitarbeitern, von denen einer verletzt ist. Unter Einsatz verschiedenster Einsatzfahrzeuge sowie einer Drehleiter aus Friedrichshafen erfüllten die Feuerwehrleute ihren Dienst. Kreisbrandmeister Nöh bescheinigte in der Nachbesprechung: "Der Kommandant hat alles richtig gemacht. Von denen lasse ich mich auch gerne retten."