Friedrichshafen Neu- und Umbau für Ganztagsgrundschule erst unter neuem Bürgermeister

Bürgermeister Beck begründet die Entscheidung, die Verabschiedung zur Gesamtfinanzierung der Schulerweiterung zu verschieben, mit der Größe der Finanzierung. Trotzdem soll die Ganztagsgrundschule, wenn die Genehmigung vorliegt, zum kommenden Schuljahr starten.

Die Konzeption der Ganztagsschule in Wahlform zum Schuljahr 2017/2018 stand auf der Agenda der Gemeinderatssitzung am Mittwochabend. Bevor Wolfgang Schüssler, Rektor der Teuringer-Tal-Schule, das Konzept vorstellte, nahm Bürgermeister Karl-Heinz Beck Stellung zum Beschluss des Gemeinderates, den Neu- und Umbau der Schulgebäude zu verschieben.

Bereits im April 2014 habe der Gemeinderat die Verwaltung mit Vorplanungen zur Schulerweiterung zur Ganztagesgrundschule beauftragt, lange bevor seitens der Schule ein abschließendes Konzept vorgelegen habe. Danach sei ein städtebaulicher Wettbewerb durchgeführt und die Bauplanung in Auftrag gegeben worden. Die Gemeinde habe diese Vorarbeiten lange vor der staatlichen Genehmigung erledigt. Auch die Schule selbst habe dabei einige Hürden überwinden müssen, sodass die endgültige Konzeption erst im September 2016 dem Gemeinderat vorgestellt wurde. Erst im Anschluss daran konnte bei der Schulbehörde der Antrag auf Genehmigung der Ganztagesgrundschule gestellt werden.

Durch den frühen Planungsbeginn von Gemeinde und Schule habe man einen Planungsvorsprung gewonnen, der zwar nun durch den jüngsten Beschluss des Gemeinderats, den Baubeginn zu verschieben, "zugegebenermaßen etwas geschrumpft sei", wie Bürgermeister Beck anfügt, aber nach wie vor bestehe. Beck wiederholte als Begründung für die von ihm gewünschte Verschiebung die endgültige Festlegung der Gesamtfinanzierung, "die in einer erheblichen Höhe ist" und deshalb "mit der neugewählten Bürgermeisterin oder dem neu gewählten Bürgermeister zu machen" sei. Die Finanzierungsmöglichkeiten hätten Einfluss auf alle weiteren Vorhaben der Gemeinde und berührten ihre mittelfristigen Ziele.

Es liege auf der Hand, dass solche Vorhaben mit der auf ihn im Bürgermeisteramt folgenden Person zu machen seien. "Es bleibt jedoch dabei: wenn die endgültige Genehmigung der Ganztagesgrundschule vorliegt und wir denken, dass dies in nächster Zeit der Fall sein wird, kann sie auch zum nächsten Schuljahr starten", bekräftigt Beck. Er verwies auf aktuelle Gespräche mit Schulleitung und Architekt, die Ganztagesgrundschule in den bestehenden Gebäuden, ohne Containerlösung unterzubringen. Auch der Elternbeirat sei in die Planung einbezogen und die zu erwartenden Schülerzahlen sprächen dafür. Der Elternbeirat sieht, laut eigener Mitteilung, dass die Fragen und Sorgen der Eltern zu dem Thema vom Gemeinderat aufgenommen werden. Zum einen möchte der Elternbeirat die Sorgen der Eltern weitergeben, andererseits die Entwicklung aktiv mitverfolgen. Durch zuverlässiges Informieren möchte er einer Verunsicherung der Eltern vorbeugen, heißt es weiter.

Die Behebung der Schimmelproblematik in der Bibliothek erfolge mit Unterstützung eines Baubiologen. Der Einbau einer kontrollierten Lüftung gehöre zu den vorgesehenen Maßnahmen.

Rektor Schüssler erläuterte das Ganztageskonzept für das Schuljahr 2017/18. Der Bedarf sei riesengroß und werde immer mehr. Für 66 von 178 Kindern sei Bedarf angemeldet worden. Der Schulbeginn werde auf 8 Uhr verlegt, die Betreuungsangebote würden jedes Jahr verfeinert und bei Genehmigung durch das Schulamt würden dazu bis zu 50 Prozent Fachkräfte von außen beschäftigt. Vonseiten der Schule müssten 204 Unterrichtsstunden in den Stundenplan integriert werden, montags, dienstags und donnerstags gebe es Mittagessen. Als Speisesaal sei die leer stehende Wohnung in einem der alten Gebäude vorgesehen. Für die Nachmittagsbetreuungen der Schüler soll Bestehendes mit Künftigem verbunden werden. Die laufenden Kooperationen mit Musikverein und Musikschule sowie Sport- und Lernförderung, Hausaufgabenbetreuung und Tennis-AG sollen weiter ausgebaut werden.