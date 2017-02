Friedrichshafen/Oberteuringen Narren halten Oberteuringens Schultes den Spiegel vor

In Oberteuringens Ortsteil Hefigkofen wurde am Samstag der Narrenbaum gestellt. Im Anschluss rechneten die Rechbergböcke letztmals mit Bürgermeister Karl-Heinz Beck ab.

Ein kräftiges "Hefi Aho" hing am Samstagnachmittag bei herrlichstem Wetter in Hefigkofen in der Luft. Mindestens das halbe Dorf war auf den Beinen, um beim Narrenbaumstellen der "Hefis" dabei zu sein. Dazu gesellten sich Abordnungen befreundeter närrischer Vereine sowie die Bitzenhofener Kindergarde, die Teuringer Johle oder die Lumpenkapelle Taldorf. Der Hingucker im Festzug war in diesem Jahr zweifellos der aufgebockte "Blitzer", den die Nachwuchsabteilung der Rechbergböcke im Polizisten-Outfit im Auftrag des "Hefigkofener Landratsamts" durchs Dorf schob.

Der dieses Mal von Gebhard Gührer gespendete Narrenbaum wurde wie immer von der Hainwinkelstrasse mit musikalischer und närrischer Begleitung zum Hof Kopp transportiert, wo er ratzfatz im Baumloch verankert war. Darauf warteten nicht nur die Kinder, um die aufgehängten Süßigkeiten vom Baum zu pflücken. Das närrische Volk zog es zielstrebig in die "Rechbergschänke", um sich die besten Plätze beim "All Bott"-Programm zu sichern.

In Oberteuringen ist in diesem Jahr "Superwahljahr", erklärte Zunftschreiberin Silvia Rueß in der proppevollen Narren-Wirtschaft. "Aber wen interessiert Angie, wenn man Karl-Heinz hat." Weil der Teuringer Schultes nach 30-jähriger Amtszeit im Oktober in den Ruhestand zu gehen gedenkt, war völlig klar, dass bei der traditionellen "All bott"-Gemeinderatssitzung die Rechbergböcke ihre finale (Ab)Rechnung auf den Tisch packen. Eins vorweg: Zimperlich war der Rat bei seiner "Verabschiedung" von Karl-Heinz Beck wahrlich nicht, der sich nach Kräften gegen all die Vorhalte wehrte.

Er hinterlasse Baustellen über Baustellen, so der Rat: das unvollendete Konzerthaus der Rotach-Philharmonie, die Altweibertherme mit Moorbad oder den Kreisverkehr in Blankenried, um nur einige Beispiele zu nennen. Aber auch bei ganz realen Projekten wie Tempo 30 durch den Ort oder merkwürdiger neuer Vorfahrtsregeln etwa an der Bischoff-Kreuzung bekam der Bürgermeister sein Fett weg. Ob das am Ende für die Ehrenbürgermeister-Würde reicht? Vermutlich schon, denn die "Hefis" haben sich auf die Abschieds-Zeremonie quasi schon vorbereitet. Der närrischen Fangemeinde wurden der Beck'sche Kopf als Bronzebüste (im Entwurf) für den Teuringer Kunstweg, gefertigt von Peter Lenk, genauso präsentiert wie die 31-Pfennig-Sonderbriefmarke mit dem Konterfei des Schultes. Und so sangen die Rechbergböcke mit Inbrunst zum Abschied und mit Wunderkerzen in der Hand: "So schön, schön war die Zeit."