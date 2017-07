Oberteuringen Nächtlicher Einbruch an der Eugen-Bolz-Straße

Ein Polizeieinsatz mitten in Oberteuringen galt in der Nacht zum Montag zwei Einbrechern. Den Männern gelang die Flucht, die Polizei sucht Zeugen.

Nach Informationen über einen möglichen Einbruch umstellten Polizeibeamte am Montag gegen 1.45 Uhr ein Geschäft an der Eugen-Bolz-Straße. Wie die Polizei weiter berichtet, machte ein Beamter seine Kollegen mit einem Signalschuss auf einen plötzlich aus dem Tatortanwesen rennenden Täter aufmerksam. Insgesamt zwei Männer flohen in Richtung Rotachbrücke, wo ein leistungsstarker schwarzer Mercedes (kein neueres Modell, ohne Kennzeichen) mit lautem Motoren-/Auspuffgeräusch in Richtung Markdorf weggefahren wurde. Eine Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber einbezogen war, verlief bislang negativ. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde nichts entwendet, der verursachte Sachschaden beträgt jedoch mindestens 3000 Euro.

Personenbeschreibungen

Täter 1: etwa 1,80 Meter groß, schlanke sportliche Figur, war mit einer grauen Haube maskiert, trug eine dunkle Hose, eine graue Jacke und einen Rucksack auf dem Rücken. Er hielt ein graues oder blaues Brecheisen in der Hand.

Täter 2: relativ schlank, schwarz gekleidet, trug eine Mütze.

Hinweise auf die Täter werden an die Kriminalpolizei in Ravensburg, Telefon 07 51/80 30, erbeten.