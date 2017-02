Oberteuringen Land genehmigt Ganztagsgrundschule in Oberteuringen

Das Land Baden-Württemberg hat die Teuringer Talschule in Oberteuringen als Ganztagsschule anerkannt und deren Antrag bewilligt. Dies teilt der Landtagsabgeordnete Martin Hahn (B 90/Grüne) mit.

Kultusministerin Susanne Eisenmann hat am Donnerstag die Namen der neu genehmigten Schulen für das Schuljahr 2017/18 bekannt gegeben. Landtagsabgeordneter Martin Hahn (Bündnis 90/Die Grünen) freut sich, dass das Land auch den Antrag der Teuringer Talschule bewilligt hat. „Allen Beteiligten, vor allem den engagierten Lehrerinnen und Lehrern, den Eltern und ihren Kindern, wünschen wir einen guten Start und viel Erfolg für die Zukunft“, erklärt Hahn. Die Teuringer Talschule ist schon seit dem Schuljahr 2013/2014 eine Ganztagsschule. Das Bestreben der Gemeinde Oberteuringen und der Schule war es, eine anerkannte Ganztagsschule mit offenem Angebot nach neuem Ganztagsschulkonzept zu werden. „Das hat jetzt geklappt“, teilt Hahn mit.

Landesweit steigt laut Hahn die Anzahl der Ganztagsschulen um insgesamt 66 Schulen an. Besonders stark steige mit 57 landesweit die Anzahl der Ganztagsangebote an Grundschulen nach neuem Ganztagsschulkonzept: „Diese Entwicklung zeigt, dass die Verankerung der Ganztagsschule im Schulgesetz überfällig war." Schulen und Schulträger haben laut Hahn nun die erforderliche Planungssicherheit, die sie für ihre Arbeit benötigen. "Diese können nun flexibel auf den Bedarf vor Ort reagieren. Sie dürfen verschiedene Formen anbieten – verpflichtend oder freiwillig, mit sieben oder acht Zeitstunden an drei oder vier Tagen in der Woche“, erklärt Hahn.

Der Ganztagsbetrieb bietet laut Hahn wesentliche Vorteile. „Durch das erweiterte Schulangebot stärken wir den Bildungserfolg der Schülerinnen und Schüler und leisten zugleich einen wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf in unserer Region.“

Der Landtagsabgeordnete weist darauf hin, dass die Ganztagsschule mehr als Betreuung ist. Sie erlaube neue Gestaltungsmöglichkeiten des Lernprozesses. Über den Tag verteilt können sich traditioneller Unterricht, individuelle Vertiefungsphasen und Übungszeit, musische Angebote oder Sport abwechseln. Hausaufgaben würden in der Schule mithilfe der Lehrerinnen und Lehrern erledigt, so der Abgeordnete. Diese sogenannte Rhythmisierung von Lernphasen verspricht nach Ansicht von Bildungsforschern den größten Lernerfolg. „Das System bietet außerdem die große Chance, Kinder an die Vereinswelt und das kulturelle Leben heranzuführen. Das stärkt das Gemeinwesen insgesamt“, so Hahn. Die Schulen können Akteure etwa aus den Bereichen Sport, Kultur, Musik oder Jugendarbeit in ihr Ganztagskonzept einbeziehen. Die Finanzierung der Zusammenarbeit kann aus dem Kooperationsbudget erfolgen.

In den kommenden Jahren rechnet die Landesregierung laut Hahn mit einem weiteren Anstieg der Ganztagsschulen im Grundschulbereich. Bis zum 1. Oktober können Schulträger weitere Anträge auf Ganztagsschule beim Kultusministerium einreichen. Bis 2023 sollen landesweit rund 70 Prozent der Grundschulen ein Ganztagsangebot einrichten.