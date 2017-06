Sechs preisgekrönte Mitglieder der Malwerkstatt stellen in der Mühle Oberteuringen aus. Bis 23. Juli ist die Ausstellung zu sehen, am 16. Juli findet eine Führung statt.

"Kunst und Inklusion" heißt die neue Ausstellungsreihe der Galerie des Kulturhauses Mühle, die sich bis ins nächste Jahr erstrecken soll. Wenn man aber die Räume der Mühle in Oberteuringen betritt, sieht man: Kunst. Mit Inklusion beschäftigt sich der Betrachter erst, wenn die Bilder gesehen sind und die Reden zur Eröffnung der Ausstellung, die am vergangenen Sonntag gehalten wurden, beginnen. Denn zu sehen sind kraftvolle, verspielte, bunte Arbeiten von Menschen, die ohne Vorbildung, einfach aus sich selbst heraus schöpfen können.

Bernd Hörtner, geboren 1965, bringt großformatige grafische Elemente auf Holztableaus, die er dann als Grundlage für intensive Farbstudien in Ölkreide nutzt. Efklia Grigoriadou, geboren 1962, arbeitet mit Kreide, Graphit und Acryl auf Papier. Es entstehen engelsgleiche Gestalten und schwebende Formen, die zwischen pastelligen Tönen und leuchtenden Farben Poesie andeuten. Karl Gindele, geboren 1941, zeigt Malerei mit dunklen, massigen Kreaturen vor goldgelbem Hintergrund, wie auch Zeichnungen, die die Figuren der Malerei viel spielerischer aufgreifen oder sich mit Geräten oder Fahrzeugen befassen. Heide Rumm, geboren 1957, arbeitet als Plastikerin. Mit Papier und Kleister formt sie abstrakte, schlanke Wesen, die golden oder bronziert, an Himmelswesen erinnern. Thomas Zinke, geboren 1964, arbeitet sich seriell an Gummischuhen ab und fügt Schriftzeichen in die Malerei ein. Ruth Link, geboren 1948, lässt mit Ölkreiden bunte, flächige Bilder von Kühen, Hühnern und Bauern auf Papier entstehen.

Alle Künstler arbeiten oft schon seit Jahrzehnten in der Malwerkstatt der Zieglerschen in Wilhelmsdorf. Sie haben alle schon höchste Bundeskunstpreise und Stipendien erhalten und sind in Museen und Galerien, die sich mit "Art Brut" beschäftigen, ständig vertreten. "Art Brut" ist eine Kunstrichtung, deren Name vom französischen Maler Jean Dubuffet gefunden wurde. Sie versammelt in sich Kunst, die von Menschen ohne direkte künstlerische Vorbildung stammt. Andere Begriffe für das gleiche Kunstphänomen sind zum Beispiel "Outsider Art" oder "Direct Art", die nichts anderes sagen, als dass die Kunst direkt aus dem Bauch auf das Trägermaterial kommt und häufig Phantasien und Erlebnisse ausdrückt, die der persönlichen Biografie der Kunstschaffenden entspringen.

Silke Leopold, die die Malwerkstatt seit 1995 leitet, beschreibt die Arbeit der Künstler als glücksbringenden Prozess, das fertige Werk als Gegenstand des Glücks an sich. Viele Arbeiten strahlen genau dies aus. Der Geschäftsführer der Behindertenhilfe der Zieglerschen in Wilhelmsdorf, Uwe Fischer, weiß, dass durch die Produktion von Kunst die Menschen in seiner Einrichtung ihre persönlichen Vorstellungen vom Leben und von dem, was wirklich wichtig ist, umsetzen können. Anlässlich der Eröffnung spricht auch Annika Taube, die Projektleiterin "Inklusives Oberteuringen". Sie hat die Veranstaltungsreihe "Kunst und Inklusion" zusammen mit der Galerie Kulturhaus Mühle erarbeitet. Die Galerie begleitet dabei mit der Veranstaltungsreihe das Entstehen und die Fertigstellung des Bachäckerquartiers, das bis nächstes Jahr vollständig sein wird. Dort entstehen nach einem Bürgerbeteiligungsprojekt im Ort und langen Jahren der Planung verschiedene Einrichtungen, wie einem Haus der Pflege, einem Wohnheim und einer Tagesstätte für Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen in Zusammenarbeit mit der Stiftung Liebenau. Das Projekt gilt als richtungsweisend im Bodenseekreis.

Die Ausstellung ist im Kulturhaus Mühle in Oberteuringen bis 23. Juli zu sehen. Sie ist sonntags von 14 bis 18 Uhr und zu den Kulturveranstaltungen geöffnet. Am Sonntag, 16. Juli, 15 Uhr, findet eine Führung mit Silke Leopold statt. Das literarische Jahresheft "Mauerläufer" hat der Malwerkstatt der Zieglerschen einige Seiten im neuen Heft gewidmet.