Oberteuringen Hubschrauber jagt zwei Einbrecher

Zwei Männer fliehen mit einem schwarzen Mercedes nach einem nächtlichen Einbruch.

Oberteuringen – Nach einem nächtlichen Einbruch in ein Geschäft an der Eugen-Bolz-Straße sucht die Polizei Zeugen. Laut Polizeibericht hatten Beamte gegen 1.45 Uhr am Montag das Geschäft umstellt, doch dann konnten zwei Männer in Richtung Rotachbrücke fliehen, wo ein schwarzer Mercedes ohne Kennzeichen wartete und dann in Richtung Markdorf wegfuhr. Eine Fahndung, in die auch ein Polizeihubschrauber einbezogen war, verlief bislang negativ. Der verursachte Sachschaden beträgt rund 3000 Euro. Der erste Täter ist etwa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke, sportliche Figur und war mit einer grauen Haube maskiert. Der zweite Täter ist relativ schlank und wa schwarz gekleidet.