Oberteuringen Gewerbeverein Teuringer Wirtschaft auf gutem Kurs

Der Gewerbeverein Teuringer Wirtschaft ist 2016 mit einem neuen Vorstand durchgestartet. Das Team stellte viel auf die Beine, unter anderem eine Leistungsschau. Sie kam gut an und wird jetzt im zweijährigen Turnus geplant, wurde bei der Hauptversammlung des Vereins deutlich.

Seit einem Jahr ist der Vorstand des Oberteuringer Gewerbevereins Teuringer Wirtschaft im Amt. Nachdem der Verein fast vor dem Aus gestanden war, brachte das Jahr 2016 einen merklichen Aufschwung. 44 zusätzliche Mitglieder wurden gewonnen, elf Vorstandssitzungen wurden abgehalten und innerhalb von drei Monaten hatte das neue Vorstandsteam um den Vorsitzenden Jürgen Mehr die Leistungsschau der Unternehmen auf die Beine gestellt.

In der Jahresversammlung im Hotel am Obstgarten in Bitzenhofen konnte Mehr von diesem Erfolg und von weiteren Veranstaltungen des Vereins berichten. Im Rahmen gegenseitiger Betriebsbesichtigungen lernten 15 Interessierte die Arbeit in seinem Schreinereibetrieb kennen, bei der Baufirma Hoher schaute man hinter die Kulissen eines Neubaus. Gemeinsam mit der Inklusionsbeauftragten der Gemeinde, Annika Taube, sprach man ihm Rahmen einer Veranstaltung über die Beschäftigung von Menschen mit Behinderungen. Aufschlussreich waren die Erfahrungen der Firmen Hausmeisterservice Schütze und RT Filtertechnik. Außerdem nutzten 45 Teilnehmer das Angebot, an einem Erste-Hilfe-Kurs teilzunehmen, den der Verein gemeinsam mit dem Roten Kreuz anbot.

Bei der Leistungsschau im Herbst, die unter dem Motto "Oberteuringen wächst" stand, wurden alle Kräfte gebündelt. Das Motto der Schau nahm Bezug auf den Bevölkerungszuwachs der Gemeinde, aber auch auf die gewachsenen Gewerbebetriebe. Bis es am 29. September so weit war, dass die 30 gewerblichen Teilnehmer, zehn Vereine und Organisationen sowie sieben Verpflegungs- und Vergnügungsstände sich präsentieren konnten, wurden Infoveranstaltungen, Workshops und Vorberatungen organisiert. Die Ausgaben für die Leistungsschau betrugen rund 12 300 Euro, die Einnahmen wurden mit 8800 Euro beziffert.

Bürgermeister Karl-Heinz Beck lobte den Verein für sein Engagement und bescheinigte die starke Bedeutung der Gewerbetreibenden für die Gemeinde. Jürgen Mehr gab einen Ausblick auf die Vorhaben des Vereins. Ein Thema, das die Mitglieder stark beschäftigt, ist die Frequenz der Leistungsschau. Einigkeit herrscht darüber, dass der Turnus von drei Jahren zu lang ist. Eine jährliche Ausstellung wird als wünschenswert betrachtet, ist von den Beteiligten aber nicht im gleichen Umfang zu realisieren. Aus diesem Grund werden kleinere Formate wie eine Tischmesse im Restaurant Post am 22. Oktober in die Planung aufgenommen. Die Leistungsschau soll im zweijährigen Turnus stattfinden. Kooperationen mit den Gewerbevereinen Horgenzell und Deggenhausertal stehen an, eine Werbekampagne in den Tageszeitungen ist in Vorbereitung.

Das gemeinsame Werbekonzept für Gewerbevereine von SÜDKURIER und SEEWOCHE wurde von SÜDKURIER-Verkaufsleiter Christoph Kubiak und Seewoche-Gebietsverkaufsleiter Aleksandar Miljic vorgestellt. Am Beispiel einer aus redaktioneller Berichterstattung und Anzeigen kombinierten Doppelseite, wie sie beispielsweise die Gemeinde Immenstaad monatlich präsentiert, konnten die Vereinsmitglieder einen Eindruck gewinnen, wie sie auf ihre Gemeinde und ihre Betriebe anschaulich und informativ aufmerksam machen können.



Teuringer Wirtschaft

Die Teuringer Wirtschaft ist eine Vereinigung von Gewerbe-, Handwerks- und Dienstleistungsbetrieben in und um Oberteuringen. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, die Attraktivität und Bekanntheit von Oberteuringen als Gewerbestandort und Wohnort zu steigern und Bürgern ein entsprechendes Angebot vor Ort zu bieten. Außerdem will sie Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen und erhalten.

Vorsitzender Jürgen Mehr, Stellvertreter Uwe Haug, Kassierer Gerhard Janke, Schriftführerin Gabriele Etzel, Beisitzer Monika Bucher, Robert Kasch, Franz Keller, Albert Roth, Otto Hoher und Berthold Bucher

Weitere Informationen unter: www.teuringer-wirtschaft.de