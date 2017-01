Friedrichshafen Geschichtsverein ohne Zukunft

Die Gesellschaft für Teuringer Geschichte hat ihre Auflösung beschlossen. Seit Jahren gab es keine Veranstaltungen mehr. Der Nachlass muss erst noch gesichtet werden, das Vermögen geht an die Gemeinde.

Oberteuringen – Es ist vorbei. Der Geschichtsverein Oberteuringen ist aufgelöst. Nur wenige Mitglieder sind noch zur außerordentlichen Mitgliederversammlung gekommen, um das Ende des Vereins zu beschließen. "Ein Verein lebt davon, dass gemeinsam etwas getan wird und ein Miteinander gelebt wird. Das hat so nicht mehr funktioniert", begründete Vorsitzender Dominic Maaß seinen Antrag. Mit sechs Ja-Stimmen von sieben Anwesenden war die von der Satzung vorgeschriebene Zweidrittelmehrheit für den Auflösungsbeschluss erreicht.

Resignation spricht aus den Wortmeldungen. "Seit fünf Jahren ist nichts mehr passiert, es gab keine Veranstaltungen mehr, so brauchen wir nicht weiterzumachen", sagte Rudolf Lang. "Das Interesse ist zu gering. Die Leute im Ort haben gute Ideen, aber wenn es darauf ankommt, will es keiner machen", sagte Ingrid Keuser, Kassiererin und Schriftführerin.

Raimund Thöne, stellvertretender Vorsitzender und von Anfang an im Verein aktiv, bedauerte die anstehende Auflösung. "Aber es kommt eben darauf an, dass Leute mitmachen." Er erinnerte sich noch gut an die Anfänge des Vereins: "Wir haben vieles gesammelt, um zu verhindern, dass es weggeworfen wird oder auf Flohmärkten landet", sagte Thöne. Sitzbänke der Teuringer Talbahn haben sie aufgehoben, Bauerngeschirre, eine Kanzel und eine Kirchturmuhr. Die Mühle in Neuhaus haben sie ausgeräumt und die Ausstattung eingelagert. Ein von Mitgliedern gebautes Modell der Talbahn steht noch beim Modellbahnverein Friedrichshafen. "Dafür habe ich damals den Bahnhof Meistershofen gespendet", sagt Wolfgang Syre.

Der Verein organisierte Ausstellungen mit Puppen oder Krippen, Wanderungen auf der Talbahntrasse, zu Wegkreuzen oder Bauerngärten und Aktionen wie die Kirchturmbesteigung zum Tag des offenen Denkmals. Doch in den lvergangenen Jahren fand nichts mehr statt. "Man sollte die Sachen mal archivieren, man sollte mal wieder eine Veranstaltung machen, hat es geheißen. Aber wer ist man?" sagte Thöne. Maaß übernahm den Vorsitz vor zwei Jahren und hoffte, mehr junge Leute als Mitglieder gewinnen zu können. Aber auch das gelang nicht.

Nichts beschriftet oder archiviert

Übrig bleibt das Vermögen des Vereins: Rund 4000 Euro und geschätzte zwei Lastwagen-Ladungen Material. Doch der Nachlass muss noch gesichtet werden. "Da ist nichts beschriftet oder archiviert. Bei einigen Sachen wissen wir gar nicht, wo die herkommen und manches ist auch einfach Müll", sagt Maaß. Noch stehen die Sachen auf einem Speicher in Bitzenhofen. Dort sollen sie im April gesichtet, sortiert und gegebenenfalls der Gemeinde angeboten werden, beschließen die Noch-Mitglieder. Allein fünf Bananenkisten mit Dokumenten stehen bei Dominic Maaß zu Hause. "Da ist der größte Teil aus den 15 Jahren und vieles auch aus dem Bodenseekreis", sagt Maaß. Darum wird sich Rudolf Lang kümmern und dem Gemeinde- oder Kreisarchiv anbieten, was von Bedeutung sein könnte. Laut Satzung fällt das Vermögen nach Auflösung des Vereins an die Gemeinde.

Der Verein

Die Gesellschaft für Teuringer Geschichte bestand seit 1997. Der Verein befasste sich mit der Geschichte des Orts und der Teuringer Talbahn. Seine Aufgabe sah er unter anderem darin, altes Gebrauchsgut der Nachwelt zu erhalten und die Teuringer mit geführten Wanderungen und Ausstellungen mit der Geschichte ihrer Heimat vertraut zu machen. Die Gemeinde zählt zu den ältesten in der Region – sie wurde 752 erstmals urkundlich erwähnt. Nachdem sich immer weniger Engagierte fanden, stand der Verein schon zweimal vor der Auflösung. Zum Schluss hatte er noch 19 Mitglieder. (cor)