Oberteuringen Gemeinsam unterwegs mit Gott

Die St.-Martinus-Gemeinde Oberteuringen feiert dieses Jahr 500. Jubiläum der Kirchweihe. Die Pfarrkirche wurde 1516 neu erbaut und 1517 geweiht. Das Kirchweihfest am 16. Juli steht im Mittelpunkt.

Oberteuringen – Mit durchaus selbstbewussten Worten präsentiert sich Oberteuringen auf seiner offiziellen Website: "In direkter Nachbarschaft zu den Oberzentren Friedrichshafen und Ravensburg gelegen, braucht es schon besonderer Attribute, um sich im kommunalen Konzert bemerkbar zu machen. Vielleicht hat die St. Martin Kirche deshalb den höchsten Turm zwischen Ulm und Bodensee. Der ist zwar sehr schön und deshalb auch das Wahrzeichen unserer Gemeinde, das heißt aber nicht, dass sich hier alles um den eigenen Kirchturm dreht." Dass sich im Leben der Gemeinde nicht alles um besagten Kirchturm dreht, heißt aber nicht, dass man sich seiner weltlichen und religiösen Geschichte nicht bewusst wäre – ganz im Gegenteil. In diesem Jahr 500 Jahre Weihe der St.-Martinus-Kirche feiern zu dürfen, ist natürlich ein willkommener Anlass, mit Respekt zurück und mit Mut nach vorne zu blicken.

Keine Zukunft ohne Vergangenheit. Die Pfarrei Teuringen ist nicht viel später entstanden als die Siedlung selbst. Der fränkische Reichsheilige St. Martin als Kirchenpatron und die große Ausdehnung der Pfarrei deuten auf eine frühe Gründung um 600 hin. Ursprünglich reichte das Talgebiet nach Westen, begrenzt durch die Brunnisach bis an den See und von Markdorf bis Bavendorf. Teuringen war gleichzeitig Mittelpunkt eines großen Dekanats, das rund 35 Pfarreien umfasste. Die Pfarrkirche wurde 1516 neu erbaut und 1517 geweiht. An das Ravensburger Patronat und die Herrschaft der Reichsstadt über den kleinen Bezirk um die Kirche erinnert noch heute das Ravensburger Wappen an der Sakramentnische im Chor mit der Jahreszahl 1605.

Zwei weitere Kirchenbauten im Gemeindebezirk sprechen ebenfalls vom vielfältigen kirchlichen Leben der Vergangenheit: die Kapelle St. Georg in Neuhaus und die Staffelbildkapelle. Die Staffelbildkapelle wurde 1705 unter Dekan und Pfarrer Zech gebaut, der auch einen neuen Hochaltar in der Pfarrkirche hatte errichten lassen. In der Kapelle befinden sich noch heute das Gnadenbild und weitere bedeutende Plastiken aus dem 17. Jahrhundert. Zwei Jahre nach der Staffelbildkapelle wurde 1707 die Kapelle St. Georg in Neuhaus erbaut und mit einer barocken Ausstattung versehen, von der noch einige Stücke erhalten sind.

Viel hat man sich in der St.-Martinus-Gemeinde einfallen lassen, um das denkwürdige Jubiläum der Kirchweihe gebührend zu feiern. Natürlich steht das Kirchweihfest am 16. Juli im Mittelpunkt, aber auch Kirchenkonzerte, eine "Wegkreuze-Tour", Kirchen- und Kirchturmführungen, eine kirchengeschichtliche Ausstellung, ein Festvortrag, nicht zuletzt ein Festakt und ein Festgottesdienst zum Patrozinium im November mit Bischof Gebhard Fürst prägen das Jubiläumsjahr. Alle Veranstaltungen stehen unter dem Leitwort "500 Jahre – Oberteuringen schreibt Geschichte", wie Gemeindereferentin Sabine Wetzel sagt. Und was das Schreiben angeht, so ist das demnach durchaus wörtlich gemeint. "Der Kirchengemeinderat ist nun schon in der zweiten Amtszeit mit einer sogenannten Schriftrolle unterwegs", erzählt Sabine Wetzel. In der Regel beginne jede Sitzung damit, dass sich alle Mitglieder um die große Schriftrolle versammelten und eingeladen seien, eigenen Empfindungen und Stimmungen aufzuschreiben – egal, ob es jetzt um Themen aus Kirche und Welt oder auch ganz persönliche Erlebnisse gehe. "Am Ende der Runde werden alle Anliegen in einem zusammenfassenden Gebet vor Gott gebracht", erzählt die Gemeindereferentin weiter.

Als Gemeinde im Glauben und mit Gott im wahrsten Sinne des Wortes unterwegs zu sein, auch dafür gibt es in Oberteuringen konkrete Ansätze – kreuzen sich im Gemeindegebiet doch der Jakobsweg und der Martinusweg. Durch das Feiern von "Weggottesdiensten" bereiten sich auch die Kinder der dritten Klassen auf ihre Erstkommunion vor. Gut miteinander unterwegs ist die St.-Martinus-Gemeinde mit Pfarrer Robert Müller aber auch mit den anderen Gemeinden ihrer Seelsorgeeinheit aus Ailingen und Ettenkirch – und das nicht nur während der Öschprozession, die jedes Jahr an Christi Himmelfahrt gemeinsam begangen wird.

Höhepunkte im Jubiläumsjahr

Der Festgottesdienst zum 500. Kirchweihtag der Pfarrkirche St. Martinus in Oberteuringen beginnt am Sonntag, 16. Juli um 9.30 Uhr. Der Kirchenchor singt die "Missa brevis in F" von Joseph Haydn für zwei Solosoprane, Chor und Orchester. Im Anschluss wird zum Kirchweihfest eingeladen.

Weitere Höhepunkte im Jubiläumsjahr: "Wegkreuze-Tour" am Sonntag, 10. September und am Sonntag, 2. Oktober, jeweils von 14 bis 16 Uhr. Kirchenkonzerte mit Nikolai Gersak und dem Ensembe 14" am Samstag, 23. September um 19 Uhr und mit dem Chor "Da Capo" am Sonntag, 8. Oktober um 18 Uhr. Festvortrag "1200 Jahre Pfarrei Oberteuringen und 500 Jahre Pfarrkirche St. Martinus" mit Elmar Kuhn am Freitag, 13. Oktober um 19 Uhr mit anschließender Eröffnung der Jubiläumsausstellung im katholischen Pfarrhaus Oberteuringen. Der Festgottesdienst zum Kirchenpatrozinium wird am Sonntag, 5. November, um 14 Uhr mit Bischof Gebhard Fürst gefeiert. Zum anschließenden Festakt wird um 16 Uhr in "Die Post" eingeladen. (ght)