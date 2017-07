Oberteuringen Frisch sanierte Sporthalle in Oberteuringen zur Nutzung freigegeben

Oberteuringen hat eine frisch sanierte Sporthalle. Am Samstag ist Tag der offenen Tür mit viel Programm.

Ein Jahr und zwei Monate hat die Generalsanierung der Sporthalle in Oberteuringen gedauert. In dieser Zeit hat das Bauprojekt 2,5 Millionen Euro Steuergelder verschlungen. 294 000 Euro hat die Gemeinde Oberteuringen an Fördergeldern aus dem Ausgleichstock des Landes erhalten. "Davor hat es jahrelang immer wieder durch das Flachdach reingetropft", erinnert sich Hausmeister Rudolf Schuhmacher.

Jetzt ist quasi alles neu. Die Hallenvertäfelung ist in hellem Holz gehalten, in die neue Decke wurden Oberlichter eingebaut, jetzt wirkt die Halle lichtdurchflutet. Lüftungsanlage und Dachdämmung wurden erneuert, Fenster ausgetauscht, die sanitären Anlagen auf neuen Stand gebracht und das ganze Gebäude in eine wärmedämmende Schicht gepackt. Die Brandschutzmaßnahmen entsprechen den Vorgaben eines Neubaus und sogar der Hallenboden ist neu.



Dabei hatten die Oberteuringer zu Beginn der Planungen vor etwa vier Jahren noch gehofft, mit etwas umfangreicheren Reparaturen davonzukommen, wie Bürgermeister Karl-Heinz Beck gestern anlässlich einer kleinen Feierstunde zur Wiedereröffnung sagte. Erst bei genauerem Hinsehen entpuppte sich die Sporthalle aus dem Jahr 1981 als ausgewachsene Baustelle. "Das Dach glich einem undichten Flickenteppich, dann stellten wir fest, dass der Hallenboden wasserdurchtränkt war", sagte Architektin Annette Kormann, die für das Architektenehepaar Kormann eine Ansprache hielt. Sie lobte uneingeschränkt alle Handwerker und auch die Geduld der Nutzer.



"Dass uns die Halle noch immer kostenlos überlassen wird, zeigt, welchen Stellenwert der Sport in unserer Gemeinde hat", freute sich Franz Keller, der Vorsitzende des Sportvereins. Auf der anderen Seite fördere der Sport nicht nur die Gesundheit der Oberteuringer Bürger, er erleichtere auch die Integration von Flüchtlingen und selbst die Neubürger fänden über den Sport leichter Zugang zur Dorfgemeinschaft. "Unsere Turnhalle ist die ganze Woche ausgebucht", freute sich Franz Keller. Neben dem Sportverein nutzen die Halle auch andere Vereine, die Schule und der Kindergarten.



Von der Krabbelgruppe bis zum Seniorensport reicht das Spektrum und dabei geht es inzwischen mehr um die Gesundheit als um Wettkampf. Aber auch die beiden Volleyball-Mannschaften freuen sich laut Armin Schuff darauf, nach der Sommerpause in der schönen neuen Halle zu spielen und Turniere auszurichten.

Karl-Heinz Beck dankte den Gemeinderäten, die einstimmig hinter dem Projekt standen, selbst Planungserweiterungen und Kostenmehrungen wurden zähneknirschend, aber einstimmig akzeptiert. Ein dickes Lob ging vor Vertretern der Baufirmen, der Vereine, der Verwaltung und des Gemeinderats auch an Ortsbaumeister Werner Wetzel, der als Bauleiter eingesetzt war. Jetzt erinnern in der Halle nur noch die Betonwände und die rotbraunen Fliesen im oberen Flur an das, was einmal war. Architekt Thomas Kormann hatte als Geschenk zehn Basketbälle für alle Sporttreibenden mitgebracht. Die Festgäste nutzten die Gelegenheit zum Test.