Oberteuringen Eckdaten für die Bürgermeisterwahl in Oberteuringen stehen fest

Am Sonntag, 24. September, wird in Oberteuringen über die Nachfolge von Bürgermeister Karl-Heinz Beck entschieden.

Im Oktober vollendet Bürgermeister Karl-Heinz Beck sein 68. Lebensjahr und verabschiedet sich in den Ruhestand. Unter Berücksichtigung der vorgeschriebenen Fristen sowie der Sommerferien wurde als Termin für die Wahl seines Nachfolgers oder seiner Nachfolgerin der 24. September 2017 festgelegt. Dies hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag beschlossen. Am 24. September erfolgen ebenfalls die Bundestagswahlen, wodurch eine höhere Wahlbeteiligung erwartet wird. Sollte bei diesem Bürgermeister-Wahlgang keiner der Bewerber mehr als die Hälfte der Stimmen bekommen, wird eine Neuwahl notwendig. Diese eventuelle Neuwahl wird auf den 15. Oktober 2017 festgelegt. Die öffentliche Stellenausschreibung erfolgt am 7. Juli im Staatsanzeiger Baden-Württemberg und im Amtsblatt der Gemeinde Oberteuringen. Die Bewerbungsfrist beginnt am 8. Juli und endet am 28. August. Die Gemeinderäte beschlossen ebenfalls einen Vorstellungstermin für die Kandidaten. Am Montag, 11. September, können die Oberteuringer in der Gaststätte Post sehen, mit wem sie es zu tun haben.