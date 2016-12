Oberteuringen Disko-Heimfahrt endet tödlich

Ein Fahranfänger verliert auf der L 204 zwischen Deggenhausertal und Oberteuringen-Hefigkofen die Kontrolle über sein Auto, es kommt von der Straße ab, prallt gegen einen Baum. Der 19-jährige Beifahrer stirbt. Jetzt ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Tötung.

Den Ersthelfern und Rettungskräften bot sich ein furchtbares Bild, als sie in der Nacht zum Dienstag gegen 2.30 Uhr zur Unfallstelle auf der L 204 zwischen Deggenhausertal und Oberteuringen-Hefigkofen kamen. Kurz zuvor war ein dunkler Kleinwagen mit der rechten Seite gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer, gerade mal 18 Jahre alt, verletzt, aber ansprechbar. Der Beifahrer, 19 Jahre alt, ist im Auto eingeklemmt. Nur wenige Minuten später stirbt er. Und das kurz nach den Weihnachtsfeiertagen.

Wie die Polizei am Dienstagmorgen berichtet, waren die beiden jungen Männer auf dem Heimweg von einer Disko. "Der 18-jährige Fahrer war nüchtern", erklärt Polizeisprecher Fritz Bezikofer auf SÜDKURIER-Anfrage. Kein Alkohol, keine Drogen. Warum er im Auslauf einer Linkskurve auf Höhe des kleinen Weilers Ziegelmühle auf das rechte Bankett kam, ist bisher unklar. Er versuchte den Kleinwagen wieder zurück auf die Straße zu lenken, doch dabei kam das Auto ins Schleudern, geriet nach links von der Fahrbahn ab, prallte mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Ersthelfer alarmierten per Handy den Notruf.

Die Freiwilligen Feuerwehren Friedrichshafen und Oberteuringen rückten wenig später mit 22 Mann und mehreren Fahrzeugen an. Rettungsdienstkräfte, Notarzt, Polizei waren vor Ort. "Der junge Fahrer war bereits aus dem Auto draußen, als wir kamen", berichtet der Oberteuringer Feuerwehrkommandant Alexander Amann am Mittwochmorgen gegenüber dem SÜDKURIER. Der 19-jährige Beifahrer habe noch gelebt, war aber im Autowrack eingeklemmt. "Wir konnten mit Hilfe eines hydraulischen Rettungsgerätes einen Zugang über den Kofferraum schaffen und ihn so herausziehen", sagt Amann. Doch für den jungen Mann kam jede Hilfe zu spät. Er starb vor den Augen der Rettungskräften an seinen schweren Verletzungen.

Bilder, die auch Feuerwehrkommandant Amann und sein Team nicht so schnell vergessen werden. "Sobald Kinder oder Jugendliche im Spiel sind, ist das extrem belastend für uns", sagt er. In dem 16-köpfigen Team, mit dem Amann vergangene Nacht unterwegs war, seien einige Familienväter dabei gewesen, die Söhne im selben Alter haben wie das Opfer. "Wir haben uns direkt hinterher bei einem Kaffee zusammengesetzt und über das, was wir gesehen und erlebt haben, gesprochen", berichtet der Kommandant. So etwas Schreckliches könne man nur verarbeiten, wenn man es nicht totschweige. "Und man muss das im Feuerwehrhaus lassen und nicht mit nach Hause nehmen", ist sich Amann sicher.

Für den jungen Autofahrer, der selbst mittelschwer verletzt wurde, beginnt nun eine schwere Zeit. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Tötung gegen ihn. Wer durch Fahrlässigkeit den Tod eines Menschen verursacht, wird laut Strafgesetzbuch, Paragraf 222, mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft.