In der Mühle Oberteuringen stellen die Beiden am Freitag eine Late-Night-Show mit Seitenhieben auf die Beine

Die Comedy- und Kabarett-Late-Night-Show „SiDEKiCK“ , am Freitag, 19. Mai um 20 in der Oberteuringer Mühle verspricht beste Unterhaltung und verteilt so manchen Seitenhieb.

Jakob Nacken ist größer als Sancho Panza, lustiger als Dr. Watson und spielt besser Klavier als Herbert Feuerstein. Und er hat es gut! Denn er kann gemütlich an der Seite sitzen und zuhören, während Helge Thun den Frontmann und die Rampensau geben muss. Als „Seinen-Senf-Dazu-Geber“ hat er weniger Text und kann sich das Skript heimlich aufs Klavier legen, während Helge alles auswendig lernen muss.

Irgendwo zwischen relevanter Comedy und angedeutetem Kabarett kommentieren sie das aktuelle Weltgeschehen und machen sich vertiefende Gedanken über leichtere Themen, wie Glaube, Liebe und Hoffnung.

Karten im Vorverkauf gibt es unter Telefon 0 75 46/2 99 22, bei der Raiffeisenbank Oberteuringen und unter www.muehle-ot.de.