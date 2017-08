Oberteuringen Bürgermeisterwahl: Grünes Licht für Friedel und Meßmer

Der Gemeindewahlausschuss Oberteuringen akzeptiert beide Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl.

Pünktlich um 18 Uhr gestern Abend erfolgte die letzte Sichtung des Briefkastens am Rathaus, der aber keine weitere Bewerbung um das Amt des Bürgermeisters enthielt. Mit Ende des letzten Schlages der Kirchturmuhr eröffnete Bürgermeister Karl-Heinz Beck um 19 Uhr die öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses, dem er qua Amt vorsteht. Schriftführer ist Rainer Groß, Leiter der Hauptverwaltung, als Beisitzer fungieren die vom Gemeinderat gewählten Ratsmitglieder Sabine Müller und Franz Keller (beide CDU) sowie Wolfgang Syré (Freie Wähler).

Zunächst verpflichtete Beck die Ausschussmitglieder auf ihre unparteiische Arbeit, indem er jedem die Hand schüttelte. Danach nannte Rainer Groß die Namen der einzelnen Bewerber sowie das Eingangsdatum ihrer Unterlagen.

Den Anfang hatte Reinhard Friedel am 13. Juli um 17.20 Uhr gemacht, Ralf Meßmers Kandidatur erfolgte am 23. August um 10.10 Uhr. Für ein paar Stunden schien es einen dritten Bewerber zu geben, denn am Montag um 8.30 Uhr war im Rathausbriefkasten die Meldung von Uwe Müller – allerdings ohne die erforderlichen Anlagen, zu denen eine Wählbarkeitsbescheinigung und eine eidesstattliche Versicherung gehören. Nachdem diese seitens der Verwaltung telefonisch nachgefordert worden waren, zog der Kandidat seine Bewerbung um 16.13 Uhr zurück.

Der Gemeindewahlausschuss beschloss einstimmig, beide Kandidaten zuzulassen und wird sie in der Reihenfolge des Eingangs ihrer Bewerbungen auf den nun zu erstellenden amtlichen Stimmzetteln auflisten. Dort wird es also an erster Stelle heißen: Friedel, Reinhard, Verwaltungsfachwirt, Kolpingstraße 4, 88094 Oberteuringen. An Nummer zwei wird stehen: Meßmer, Ralf, Diplom-Verwaltungsfachwirt (FH), Humpisstraße 16, 88094 Oberteuringen.

Am Montag, 11. September um 19 Uhr erfolgt die öffentliche Vorstellung der Bewerber um das Bürgermeisteramt im Gasthaus zur Post, Gewählt wird zeitgleich mit der Bundestagswahl am 24. September. Falls ein zweiter Wahlgang erforderlich wird, findet dieser am 15. Oktober statt.