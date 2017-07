Oberteuringen Brasilianer auf den Spuren europäischer Folklore

Mit selbst genähten Kostümen, Tanz und Gesang begeistert die Gruppe Stella Bianca in der vollen Mühle Oberteuringen

Schon zum zweiten Mal war am Samstag die Folkloregruppe Stella Bianca aus Brasilien in der Mühle Oberteuringen zu Gast. Bereits vor zwei Jahren war die Tanz- und Gesangsgruppe in Oberteuringen aufgetreten. Der Kontakt kam durch die in Oberteuringen lebende Anette Bubeck zustande – eine gebürtige Brasilianerin.

Im Gemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde Oberteuringen finden die etwa 30 Mitglieder von "Stella Bianca" ihre Unterkunft für einige Nächte. Pfarrer Rainer Baumann hat die Räumlichkeiten bereitgestellt. Viele Familien aus Oberteuringen kümmern sich um die brasilianischen Gäste: die Mitglieder stammen aus einfachen Verhältnissen und reisen auf eigene Kosten. Unterstützt werden sie durch ihr Dorf und durch das Geld, welches bei ihren Auftritten zusammenkommt.

Die Mitglieder selbst kommen aus Jarinu, einem kleinen Ort in der Nähe von Sao Paulo. Für Stella Bianca und ihren Leiter Jederson Machado sind Musik und Tanz mehr als ein Hobby. Sie haben es sich zur Aufgabe gemacht, Traditionen weiterzuführen und zu verbreiten. Und diese Traditionen greifen nicht einfach aufs brasilianische Erbe zurück, sondern reichen weiter. Deshalb sind italienische und deutsche Volkslieder im Programm, denn viele Brasilianer haben Vorfahren aus Italien und Deutschland. So erklärt sich auch, warum Stella Bianca nicht nur in Deutschland unterwegs sind, sondern auch nach Italien reisen werden: Die Vorfahren von 70 Prozent der Stella Bianca-Mitglieder stammen aus der Umgebung von Venedig, erklärt die Übersetzerin Konstanze Heidt. Durch sie werden dem Publikum die Geschichten und Traditionen hinter den aufgeführten Musikstücken nahe gebracht.

Laut Jederson Machado werden die Traditionen wie Volksmusik und Tanz vor allem in den Medien zu wenig repräsentiert. Deswegen erweckt er sie mit seiner Folkloregruppe wieder zum Leben. Die Tänze und die Musik sollen die Zuschauer auf eine musikalische Reise schicken. Das ist schon äußerlich mit viel Aufwand verbunden: die Kostüme sind selbst genäht; Joelina Santos hat die Stella Bianca-Mitglieder passend "ausgerüstet".

Mit Trommel, Gitarre, Akkordeon, Gesang und Tanz werden die Traditionen aufgegriffen. "Stella Bianca" singen Lieder wie "Wo die bunten Fahnen wehen" oder, als Hommage an die Region, "Die Fischerin vom Bodensee". Eröffnet wird der Abend gar mit einem Stück von Mozart. Für Jederson Machado hilft Musik, Gefühle auszudrücken. Und wo der Abend brasilianisch wird, werden die bisweilen traurigen und melancholischen Texte in etwas Fröhliches verwandelt. Eben darin besteht der Zauber brasilianischer Musik und dies ist es, was die Gäste an diesem Abend so begeistert.