Oberteuringen Bonsai-Ausstellung in der Teuringer Mühle

Der Bonsai-Arbeitskreis Bodensee stellt sich anlässlich seines 25-jährigen Bestehens mit einer Ausstellung am Wochenende 17./18. Juni in der Teuringer Mühle (St.-Martin-Platz 9) der Öffentlichkeit vor.

Laut Mitteilung des Arbeitskreisleiters Hans-Martin Schmid zeigen Mitglieder ihre schönsten Bonsai-Bäume. Der Eintritt ist frei. "Zum Teil werden über 80 Jahre alte Exponate ausgestellt. Interessierte können sich über das Hobby Bonsai ausgiebig informieren", berichtet Schmid.

Der Bonsai-Arbeitskreis Bodensee wurde im März 1992 gegründet und trifft sich zumeist, an jedem ersten Dienstag eines Monats im Naturfreundehaus in Oberteuringen. Vorgesehen sind praktische Übungen und Vorträge, über die Gestaltung und Pflege asiatischer und einheimischer Baum- u. Straucharten als Bonsai. Ebenso werden Techniken bei der Formgebung, das Umtopfen und bei der Präsentation von Bonsaisbesprochen und vorgeführt. Auch das Thema Gießen, Düngen und Pflanzenschutz wird ausgiebig behandelt.Weiterhin gibt es Bild- u. Filmvorträge über das gesamte Thema Bonsai. Es finden auch Workshops und Schulungen unter der Leitung eines erfahrenen Bonsai-Lehrers statt. Der Besuch von verschiedenen Bonsaiausstellungen und Veranstaltungen stehen ebenfalls auf dem Programm.

"Die Arbeitskreis-Mitglieder kommen aus dem Großraum Bodensee, praktisch von Stockach bis Lindau, Wangen, Bad Waldsee und Ravensburg", erzählt Schmid, "Gäste sind an den Bonsaiabenden immer herzlich willkommen." Auch für Bonsai-Liebhaber, die mit ihrem Bonsai nicht so richtig zurechtkommen, stehenMitglieder des Bonsai-Arbeitskreises mit Rat und Tat zur Verfügung. Der Bonsai-Arbeitskreis Bodensee ist dem Bonsai-Club Deutschland angeschlossen.

Das Programm

Die Ausstellung findet am Samstag/Sonntag, 17./18. Juni, in der Mühle (St.-Martin-Platz 9) in Oberteuringen statt. Eröffnung ist am Samstag um 14 Uhr, Ende um 18 Uhr. Um 14.30 Uhr gibt es eine Führung. Am Sonntag können die Bonsais ab 10 Uhr besichtigt werden. Führungen werden um 11 sowie um 14 Uhr angeboten. Die Ausstellung endet um 18 Uhr.