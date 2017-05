Oberteuringen Beim Lebensraum Campus wird Richtfest gefeiert

Viele Gäste kommen zum neuen sozialen Zentrum der Gemeinde. Beim Lebensraum Campus in Oberteuringen entstehen unter anderem 19 Wohnungen.

Oberteuringen (aep) Starke Worte gab es viele: "Es ist ein großes Haus geworden", befand Bürgermeister Karl-Heinz Beck. "Es ist ein tolles Angebot für die Gemeinde", erklärte Berthold Broll, Vorstand der Stiftung Liebenau. In der Tat mutet gewaltig an, was gerade mitten in Oberteuringen entsteht: der Lebensraum Campus, der viele Menschen zusammenbringen soll. Am Donnerstag war Richtfest am Rohbau.

Eine größere Anzahl Gäste konnte dazu Bürgermeister Beck inmitten der Rohbau-Landschaft begrüßen, denn, wie er betonte, dieses Bauwerk entstand durch die Zusammenarbeit mehrerer Partner. So waren neben dem Stiftungsvorstand auch Vertreter der Bau- und Planungsfirmen sowie von Kirchen, der Gemeinde und mit dem Sozialdezernenten Ignaz Wetzel auch vom Bodenseekreis dabei, als der Polier Klaus Weiland zusammen mit seinem Vertreter Josef Ramadani auf dem Gerüst den feierlichen Richtspruch hielt. Darin deutete er schon an, der Lebensraum Campus sei ein "Jahrhundert-Projekt", mit dem die Gemeinde eine Vision erfülle.

Es ist die Vision von einer neuen Mitte für Oberteuringen, wie der Bürgermeister erklärte. 19 barrierefreie und behindertenfreundliche Wohnungen sind im Entstehen, dazu ein Kindergarten, ein "Marktplatz" und Gemeinschaftsräume für Begegnungen zwischen den Bewohnern und der Bevölkerung im Ort. Mit dem Lebensraum Campus und den umliegenden Einrichtungen gleicher Ausrichtung werde in der Gemeinde "ein neues Kapital aufgeschlagen".

"Es ist ein mutiges Konzept der Gemeinde", lobte der Architekt Nicoles Pollich, der den Campus auf dem Bachäcker-Areal entworfen und geplant hat. Er skizzierte, wie künftige Begegnungen dort aussehen könnten und erntete Lacher für seine Vorstellung, der dann in Ruhestand befindliche Bürgermeister könnte im Café aushelfen.

Von einem "guten Miteinander" gänzlich unterschiedlicher Menschen sprach der Stiftungsvorstand Berthold Broll in seiner Vision. Mit dem benachbarten "Haus der Pflege" und dem zusätzlichen Wohnhaus für Menschen mit Behinderungen seien die Voraussetzungen geschaffen, dass dort ganz verschiedene Menschen miteinander leben. Nach diesem Konzept, bei dem mehrere Partner miteinander aktiv werden, habe die Stiftung bereits 30 ähnliche Projekte angeregt. "Es hat sich bewährt." Das Konzept Lebensraum Campus als soziales Zentrum könne Erfolge vorweisen und "wird der Gemeinde vieles bieten".

Einen Erfolg konnte der Bürgermeister bereits beim Richtfest verkünden: Die meisten Wohnungen seien bereits verkauft worden – ohne, dass dafür viel geworben werden musste. Wenn das Ganze im kommenden Jahr bezogen werden kann, dann gelte es, "das Haus gemeinsam mit Leben zu erfüllen".

