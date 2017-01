Oberteuringen Auszeichnung für langjährige Sänger beim katholischen Kirchenchor

Bei der Jahresversammlung des katholischen Kirchenchors gab es Ehrungen und einen Ausblick auf das kommende Jahr.

Zur Jahresversammlung trafen sich die Mitglieder des katholischen Kirchenchors von St. Martin im St.-Martinushaus. Stellvertretend für Pfarrer Robert Müller war Pfarrer Hermann Veeser gekommen. Er selbst freue sich immer, wenn der Chor den Gottesdienst mitgestalte zum Lob Gottes, wie es in einer Mitteilung des Chors heißt.

Schriftführerin Simone Speicher erinnerte an neun kirchliche Auftritte. Dazu waren 36 Chorproben und ein Probensamstag abgehalten worden. Zwei neue Messen wurden einstudiert und sechs Chorsätze ins Repertoire aufgenommen. Einige Proben übernahm wieder Patrick Brugger. So konnte die Probenarbeit auch während des Mutterschutzes von Susanne Brugger in Kooperation mit dem Kirchenchor Ettenkirch in gewohnt unkomplizierter Weise fortgeführt werden. Wie schon die Jahre zuvor sang man an Karfreitag zusammen mit den Chören Ailingen und Ettenkirch. Die Prozession zu Christi Himmelfahrt mit Festtagsmessfeier gestalteten der Oberteuringer und Ettenkircher Chor gemeinsam. Am Herz-Jesu-Fest in Oberteuringen und dem Patrozinium St. Petrus und Paulus in Ettenkirch kam die Dubois-Messe zur Aufführung. Sänger beider Chöre unterstützten sich hierbei gegenseitig. Musikalischer Höhepunkt 2016 war die Aufführung der Missa brevis in F von Joseph Haydn mit zwei Sopranistinnen und Orchester am Patrozinium St. Martinus im November.

Es wurde aber nicht nur geprobt im vergangenen Jahr, es wurde auch gefeiert. Sechs runde Geburtstage und der Ausflug nach Tübingen gaben Gelegenheit zum fröhlichen Beisammensein. Monika Zirkel erläuterte den Kassenstand. Dank der Zuwendungen der Kirchengemeinde und privaten Spenden konnte neues Notenmaterial angeschafft werden. Außerdem ermöglichte der Freundeskreis der Kirchenmusik, dass wieder eine Orchestermesse aufgeführt werden konnte.

Chorleiterin Susanne Brugger erinnerte in ihrem Rückblick vor allem an die Aufführungen der neu gelernten Messen von Colin Mawby an Ostern und der Orchestermesse von Joseph Haydn am Patrozinium. Im Rahmen der 500-Jahrfeier der Kirche wird es möglicherweise eine Neuauflage der Haydnmesse mit Solistinnen und Orchester geben. Für das Patrozinium im November soll eine neue, aber wieder traditionelle Messe einstudiert werden. Hierzu ist ein Probenwochenende in Obermarchtal vorgesehen. Es wird wieder ein Nachmittag angeboten, an dem Anja Zirkel Hilfestellungen zur Stimmbildung gibt.

Geehrt wurden für 25 Jahre singen im Kirchenchor Maria Amann und Veronika Thoma. Das goldene Ehrenzeichen bekam Maria Bulling für 40 Jahre und Georg Amann bekam für 50 Jahre Singen im Chor den Ehrenbrief des Cäcilienverbands.