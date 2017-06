Neukirch Burgruine Ebersberg bei Neukirch-Hinterburg gesperrt

Die Burgruine Ebersberg bei Hinterburg wurde aus Sicherheitsgründen vorübergehend gesperrt. Dies geht aus einer Mitteilung aus dem Landratsamt Bodenseekreis hervor.

Das Bauwerk weise an mehreren Stellen instabiles Mauerwerk auf. Die Denkmalbehörde des Regierungspräsidiums Tübingen und das Forstamt des Bodenseekreises haben die Ruine begutachtet und akuten Sanierungsbedarf festgestellt. Der Umfang der Sanierung soll mittels Sachverständigengutachten ermittelt werden. Wann der Ruinenbereich wieder betreten werden kann, ist noch unklar. Eine Hinweistafel auf die Sperrung werde am Zugangsweg an der Kreisstraße 7700 angebracht.