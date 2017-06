vor 34 Minuten SK Neukirch Betrunkener sieht Beschlagnahmung seines Führerscheins als rechtswidrig an

Um Körperverletzung und eine Trunkenheitsfahrt ging es bei einem Polizeieinsatz in Neukirch am Donnerstagabend. Ein betrunkener 46-Jähriger, der nach eigenen Angaben geschlagen und bedroht wurde, stellte dabei die Kompetenz der eingesetzten Beamten in Abrede. Dass sein Führerschein beschlagnahmt wurde, sah er als rechtswidrig an.