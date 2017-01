Meersburg Zum Glück keine Verletzten: Falschfahrerin verursacht Chaos auf B31

Eine 74-jährige Autofahrerin fährt entgegen der Fahrtrichtung auf die B 31 auf. Nur weil die entgegenkommenden Autofahrer geistesgegenwärtig reagieren und ausweichen, passiert nichts Schlimmeres.

Großes Glück hatten mehrere Autofahrer am Samstagabend, gegen 19 Uhr, auf der B 31 bei Meersburg. Nur deren Aufmerksamkeit dürfte es zu verdanken sein, dass keinen schweren Unfall gab, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Demnach wollte eine 74-jährige Autofahrerin von Meersburg auf die B 31 in Richtung Friedrichshafen einfahren, verpasste aber offenbar die richtige Auffahrt und fuhr zunächst auf den Zubringer in Richtung Uhldingen-Mühlhofen. Dort ignorierte sie das Durchfahrtsverbot und fuhr schließlich verbotswidrig entgegen der Fahrtrichtung auf die falsche Seite der B 31 auf.

Auf dem vierspurigen Teilstück zwischen der Auffahrt und dem Zubringer Stetten kamen ihr mehrere Fahrzeuge entgegen, welche die Gefahr erkannten und rechtzeitig ausweichen konnten, um eine Kollision zu vermeiden. Ein 29-jähriger Autofahrer geriet durch sein Ausweichmanöver ins Schleudern und kollidierte mit einer Leitplanke. Er blieb glücklicherweise unverletzt, es entstand jedoch ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro.

Nachdem Zeugen das Kennzeichen der Falschfahrerin notiert hatten, konnte diese von der Polizei ermittelt werden. Sie muss sich nun für ihr Verhalten strafrechtlich verantworten.