Meersburg Winzerverein stellt sechs neue Weine vor

Weinprobe für 180 Erntehelfer. Für Kellermeister Valentin Wagner und Bürgermeister Robert Scherer war die Wimmler-Weinprobe eine Premiere.

Bei seiner Wimmler-Weinprobe stellte der Winzerverein Meersburg rund 180 Winzern und Erntehelfern sechs neue Weine von 2016 vor. Eine Premiere war die traditionelle Veranstaltung für den neuen Kellermeister Valentin Wagner und den neuen Bürgermeister Robert Scherer. Scherer war nicht nur als Oberhaupt der Stadt eingeladen, diese ist, als größte Reblandbesitzerin, auch Mitglied im Winzerverein, wie dessen Vorsitzender Georg Dreher erklärte. Scherer würdigte die Wimmler-Weinprobe als "ganz tolle Einrichtung." Denn, dass der Winzerverein, als Dankeschön für ihre Hilfe, alle Mitarbeiter einlade, "hat mit Anerkennung zu tun."

Aufgrund ihrer großen Zahl und Flexibilität, betonte Dreher, sei der Winzerverein sehr schlagkräftig, auch wenn man die Trauben aus Qualitäts- und Kapazitätsgründen manchmal sukzessive ernten müsse. Das Jahr 2016 sei trotz des späten Austriebs und Problemen mit Pilzerkrankungen im Frühjahr dank eines goldenen Herbstes erfolgreich verlaufen. Dem 28-jährigen Kellermeister bescheinigte er: "Valentin, du hast Deinen Einstand gut gemacht."

Wagner präsentierte die Weine mit Magdalena Malin, die souverän einen ihre letzten Auftritte als badische Weinkönigin absolvierte. Malin, die einst ihr erstes Keller-Praktikum bei Wagner absolviert hatte, beschrieb die Sensorik der Weine, Wagner erklärte ihre Herstellung. Zuvor gab's als Aperitif einen Meer-Secco, als Perlwein, für den keine Sektsteuer fällig ist, laut Wagner, "die günstigere, aber nicht schlechtere Variante des Sekts.

" Zum deftigen Winzervesper von der "Vetterleswirtschaft" kredenzte man dann als Erstes einen Fohrenberg Müller-Thurgau feinherb, aus dem Malin das Aroma "eines prall gefüllten Obstkorbes" schnupperte, gefolgt von einem trockenen Sonnenufer Spätburgunder, "ein sehr schöner Rotwein", der noch reifen könne, so Wagner. Über den folgenden Sonnenufer Spätburgunder Rosé freute sich Malin besonders, denn das ist ihr "dritter Königinnen-Wein", den der Winzerverein ihr zu Ehren abfüllte: "cremig, würzig, beerig – ein schöner Sommer- und Feierabendwein", schwärmte sie. Wagner ergänzte: "sehr kalt vergoren bei 13 Grad". So einen fruchtigen Wein "muss man schnell trinken." Beim Blick in die Runde stellte Wagner fest: "Manche schaffen's sogar in zehn Minuten." Vorzüglich mundeten auch die nächsten Weine von der Lage Sonnenufer: ein trockener Chardonnay, die meistverbreitete Rebsorte der Welt, die für den Bodensee aber eher untypisch ist, sowie ein trockener Grauburgunder. Letztere Sorte ist eine farblose Mutation des Spätburgunders, informierte Wagner. Ein Muskateller, "etwas ganz Besonderes, eine der ältesten Rebsorten der Welt", so Malin, rundete die Probe ab. Geerntet am letzten Lesetag, "nur abgepresst und vergoren", so Wagner. "Super Material macht super Wein."

Und der Winzerverein schaut laut Dreher auch "gelassen in die Zukunft." 2017 habe man zwar schon "ein paar zitternde Nächte hinter uns." Schuld daran war nicht der Frost im April, sondern der außergewöhnlich frühe Austrieb im März. Doch: "Im großen Ganzen sind wir dank unserer Wärmflasche Bodensee mit einem blauen Auge davon gekommen", so Dreher.

"Es ist und bleibt Natur", trotz aller menschlichen Bemühungen, unterstrich der katholische Stadtpfarrer Matthias Schneider. Er vertrat auch die evangelische Pfarrerin und zitierte im Lutherjahr den Reformator, natürlich zum Thema Wein. Ganz ohne göttlichen Beistand gehe es auch dabei nicht, ließ Schneider durchblicken, dem es wieder einmal vorzüglich gelang, Ernstes und Heiteres zu vermischen. Scheinheilig fragte er Winzervereins-Geschäftsführer Martin Frank, der mit der Blaskapelle "Sängerhalde" die musikalische Unterhaltung bestritt, wie viele Winzer es denn gebe. 32! Aha, so der Pfarrer, bei der Bittprozession am vergangenen Sonntag habe er aber nur fünf gezählt: "Das ist geschäftsschädigend." Mit Frank, der beharrte, es seien zwölf gewesen, lieferte er sich einen witzigen Schlagabtausch. Wenn er nächstes Jahr nicht mehr Winzer bei der Prozession erblicke, drohte der Pfarrer schon mal Augen zwinkernd, "dann sollt ihr mal sehen, wie ich euch einschenke."

Weinkönigins Abschied

Magdalena Malin hält am Mittwoch, 31. Mai, 18 Uhr, ihre Abschiedsweinprobe als Badische Weinkönigin, zu der die Meersburgerin im Juni 2016 gewählt worden war. Für die Veranstaltung im Wein- und Kulturzentrum des Winzervereins gibt es noch Restkarten (à zwölf Euro). Malin nimmt als eine von zwölf Kandidatinnen am 23. September in Neustadt an der Weinstraße am Vorentscheid zur Wahl der Deutschen Weinkönigin teil. Für den Besuch der Veranstaltung soll ein Meersburger Fanbus organisiert werden. Die Wahl der Weinkönigin findet dann am 29. September statt, ebenfalls in Neustadt an der Weinstraße.