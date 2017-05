Ein unbekannter Autofahrer hat am Donnerstag zwischen 12.15 und 15.45 Uhr einen parkenden Opel angefahren und ist dann davon gefahren.

Wie die Polizei mitteilt, geschah der Unfall auf dem Bleicheparkplatz am Beginn der Daisendorfer Straße in Meersburg. Weiße Farbspuren am hinteren linken Kotflügel des Opel deuten auf die Farbe des Unfallwagens hin. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 0 75 32/4 34 43.