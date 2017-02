Viele witzige Ideen beim Kärrelerennen in Meersburg: Wein, Kobolde und Piraten liegen vorn.

Beim diesjährigen Kärrelerennen war das Motto "Wir sind Königin!" ebenso unschlagbar wie im vergangenen Juni Magdalena Malin bei der Wahl zur Badischen Weinkönigin. Und Ihre Majestät höchstselbst stand dann auch im Mittelpunkt des Sieger-Gefährts 2017, das die Lichtenwiesler Familien Havlik, Heger, Klink, Koujo, Salzig und Stecher gebaut hatten.

Überhaupt hatte der Wein Konjunktur beim Rennen, bei dem es nicht um Schnelligkeit, sondern um Originalität geht: Auf dem dritten Platz landete bei den Erwachsenen die "Meersburger Auslese 2017", eine exquisite Cuvée der Familien Mackowiak, Seyfried, Theurich und Tauschinsky. Doch zwischen den beiden Weinthemen platzierte sich die Kobold-Villa der Dynastien Schucker, Brugger und Co. auf dem zweiten Rang.





Nach den drei Vorderen folgten die Kinder-Schoko-Bons der Familie Hanser, der Chaos-Zoo der Familien Schmäh und Egle, die Uhldinger Schilfhütte(n) der Clans Herp, Wurster, Neßler, Beisch, Mackowiak. Sie wollten dem neuen Bürgermeister und Unteruhldinger Robert Scherer mit ihren urigen fahrbaren Behausungen ein Stückchen Heimat im fernen Meersburg vermitteln. Und auch die Bananen-Garde der Gardemädels und der Zirkus Überall von Narrenvater Urban Bernhard "mit Frau und Freundin" kamen sowohl auf dem Marktplatz als auch bei den zahlreichen Zuschauern gut an. Außer Konkurrenz waren die Kärrele-Oldtimer "Die Frohlockenden Engel" unterwegs, als "ehrenwerte Gesellschaft" in einem 1943er-Ford von Engel Peter Weißhaar. Sie gehören zu den Veteranen des Kärrelerennens, doch auch der Nachwuchs steht jedes Jahr mit ebenso tollen Ideen in den Startlöchern.

Dieses Jahr tauchten die Känzele-Kids mit ihrer Yellow Submarine in der Kinderkategorie auf dem dritten Platz auf. Drei Panzerknacker brachen mit ihrem Tresor auf Rang zwei durch: Michael Volz, Samuel Frank und Vincenz Fischer. Doch die Fohrenberg-Piraten segelten mit ihrem Freibeuter-Schiff nach ganz vorn. Die Familien Wochner und Vogt enterten in diesem Jahr den Spitzenplatz auf der Tribüne.