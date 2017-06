Meersburg Weil Antennenfirma den Strom nicht zahlte: TV-Totalausfall in der Meersburger Altstadt

Zwei Tage lang gab es kein Fernsehen, weil die Antennenfirma den Strom nicht bezahlte.

Zwei Tage lang, von Montag- bis Mittwochmittag, konnten die Bewohner der Meersburger Altstadt nicht fernsehen. Der Grund: Der Betreiber der Gemeinschaftsantenne, über die der TV-Empfang in rund 300 Haushalten läuft, hatte die Stromrechnung nicht bezahlt. Der Energielieferant, die EnBW Baden-Württemberg klemmte daraufhin den Strom für die Antenne ab und stellte ihn erst wieder an, nachdem am Mittwoch doch noch eine Zahlung der Betreiberfirma einging. Das bestätigte EnBW-Pressesprecher Ulrich Stark dem SÜDKURIER auf Nachfrage.

Aufgrund zahlreicher Bürgerbeschwerden habe sich die Stadt ab Mittwochmorgen „intensiv hinter die Sache geklemmt.“ Das versicherte Bürgermeister-Stellvertreter Peter Schmidt, der den abwesenden Robert Scherer vertritt, dem SÜDKURIER, bei dem sich Mittwoch früh ebenfalls empörte Meersburger meldeten. Denn weder bei der Betreiberfirma telecab, die zum Unternehmen Henken & Hormann GmbH aus Bückeburg gehört, noch bei der Stadt seien sie bisher mit ihren Beschwerden weitergekommen.

Die Stadt sei zwar offiziell nicht mehr für die Anlage zuständig, stehe aber „moralisch in der Pflicht“, räumte Schmidt ein. Schließlich habe sie die Gemeinschaftsanlage einst beschlossen, weil man verhindern wollte, „dass sich jeder eine Antenne oder Schüssel aufs Dach setzt.“ Doch wenn die Anlage nicht funktioniere, könne man es den Bürgern nicht verdenken, wenn sie nach anderen Lösungen verlangten. Während der momentanen Pfingstferien sei der TV-Totalausfall, von dem auch etliche Hotels betroffen waren, besonders ärgerlich. Man wolle das Thema nun auch am kommenden Dienstag auf die Tagesordnung des Gemeinderats setzen. „Wir müssen uns eventuell eine Alternative überlegen“, meint Schmidt. Mit der Betreiberfirma habe es immer wieder Probleme gegeben, das wisse er aus eigener Erfahrung.

Auch ihm, wie anderen Bürgern, gegenüber habe es von Seiten des Betreibers erst geheißen, es liege nur eine Störung vor. So erklärt Schmidt, weshalb die Stadt erst am Mittwochmorgen aktiv wurde. Zu jener Zeit erzählte man sich in der Stadt schon, der Betreiberfirma habe man wegen unbezahlter Rechnungen den Strom abgestellt. Als der SÜDKURIER Holger Hormann von telecab anrief und ihn darauf ansprach, reagierte er erst unwirsch: „Das stimmt so nicht.“ Es sei lediglich mit dem Zahlungsverkehr etwas schiefgelaufen. Seine Firma betreue „25 Abnahmestellen in der Bodenseeregion“ und habe dort mit drei Stromlieferanten zu tun. „Und jetzt ist einmal was geschehen“, beschwichtigte Hormann.

Sprecher Stark unterstrich jedoch, dass die EnBW „mindestens zwei Mahnungen“ verschicke, bevor sie den Strom abschalte – was in diesem Fall geschehen sei, „weil die Stromrechnung nicht bezahlt wurde.“ Aufgrund „der besonderen Lage in Meersburg“ habe sich die EnBW sofort „ins Zeug gelegt“, nachdem man sie darüber unterrichtet habe. Normalerweise habe der Energieversorger zwei Tage Zeit, um – nach Zahlungseingang – den Strom wieder einzuschalten. Dem Mitarbeiter von Netze BW, der im Auftrag der EnBW am Montag den Strom abgeklemmt hatte, waren die Folgen bewusst. Deshalb hatte er bei seinem Vorgesetzten noch nachgehakt, aber den Auftrag erhalten, fortzufahren. Zusammen mit Hubert Möhrle von der Stadtverwaltung, den Schmidt mit der Lösung des Problems betraut hatte, sorgte er dafür, dass die Altstadt am Mittwochmittag wieder auf Sendung ging. Notfalls, so Schmidt, hätte die Stadt den Strom übergangsweise bezahlt.

Gemeinschaftsantenne

Die Meersburger Altstadt wurde bereits 1954, als erste Anlage in Deutschland, komplett unter Denkmalschutz gestellt. Entsprechend strikt ist die Stadtbildsatzung, die etwa auch das Anbringen von Satellitenanlagen und Antennen verbietet, „soweit durch den Anschluss an die Gemeinschaftsantenne der Stadt Meersburg eine gleichwertige Empfangsmöglichkeit gegeben ist.“ Eine solche Sammelantennenanlage errichtete 1966 die damalige Firma Rudolf im Auftrag der Stadt, die dafür ein Grundstück zur Verfügung stellte, auf der Friedrichshöhe. Nach mehreren Betreiberwechseln ist seit 2010 die Firma telecab für die Anlage zuständig, an die laut telecab rund 300 Haushalte angeschlossen sind, und verschickt inzwischen auch die Gebührenbescheide an die Nutzer, was bis vor wenigen Jahren noch die Stadt machte. (flo)