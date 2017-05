Meersburg Wasser soll teurer werden  Gewinn für Eigenbetrieb?

Der Eigenbetrieb soll künftig mit Gewinn arbeiten. Eine Konzessionsabgabe könnte zusätzlich Geld bringen.

Fürs Wasser sollen die Bürger demnächst mehr bezahlen. Wann der Preis steigen wird und um wie viel steht noch nicht fest. Bisher verzichtet der städtische Eigenbetrieb Wasserwerk auf eine Gewinnerzielung. Doch künftig soll sich das ändern, das beschloss der Gemeinderat.

Außerdem beauftragte er die Verwaltung, die Einführung einer Konzessionsabgabe des Wasserwerks an die Stadt voranzutreiben. Der derzeitige Wasserpreis dient lediglich der Kostendeckung. Mit 1,08 Euro pro Kubikmeter, so illustrierte Kämmerin Heike Sonntag mittels einer Tabelle, sei er der zweitniedrigste im Vergleich mit ähnlichen Gemeinden in den Kreisen Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen. Das Wasserwerk erwirtschaftet derzeit laut Sonntag zwar Gewinne. Aufgrund der Verlustvorträge aus den vergangenen Jahren, die vor allem aufgrund zahlreicher Sanierungsmaßnahmen aufliefen, steht unterm Strich aber ein dickes Minus.

Deshalb braucht der Eigenbetrieb nun auch ein Darlehen in Höhe von 700 000 Euro. Der Rat bewilligte die Aufnahme eines entsprechenden Kredits mit 20 Jahren Laufzeit und einem Zinssatz von 1,22 Prozent bei der BGV. Angesichts dieser Situation und der Tatsache, dass künftig noch weitere Arbeiten anstünden, sollte man nicht mehr auf Gewinne verzichten, meinte Sonntag. Die Gemeindeprüfanstalt vertrete diese Ansicht, was die kommunale Wasserversorgung generell angehe, bereits seit 20 Jahren und auch das Landratsamt habe Meersburg in den Haushaltserlassen 2016 und 2017 bereits zweimal darauf hingewiesen, dass eine wirtschaftliche Ausrichtung des Wasserwerks wünschenswert wäre.

Gewinne wären allerdings auch steuerpflichtig.

Zusätzlich könnte aber eine Konzessionsabgabe weiteres Geld ins Stadtsäckel spülen. Deren Höchstsatz liegt für eine Stadt bis 25 000 Einwohner bei zehn Prozent der Wasserverkaufserlöse. Diese Abgabe kann der Eigenbetrieb als Ausgabe verbuchen.

Ja, die Konzessionsabgabe erhöhe auch den Wasserpreis, antwortete Sonntag auf eine Frage von Monika Biemann (Umweltgruppe). Ihr Vorteil sei aber, dass sie an die Stadt und nicht ans Finanzamt fließe. Außerdem könnte der Rat auch bestimmen, dass man sie zweckgebunden verwende, etwa zur Verlustabdeckung der Therme. Boris Mattes (SPD) meinte hingegen, wenn, dann sollte man "die Verwendung darauf beschränken, wo's herkommt, sonst kriegt's ein Gschmäckle". Denn es käme beim Bürger wohl nicht gut an, wenn man die Wassergewinne für andere Zwecke verwende. Peter Schmidt (CDU) sah das ähnlich. Sonntag will die geplanten Änderungen mit einem Steuerberater durchgehen und dem Rat bis zum Herbst die Ergebnisse vorlegen.

Bürgermeister Robert Scherer betonte: "Wir reden hier sicherlich nicht von einer Verdoppelung" des Wasserpreises. Doch eine für alle verträgliche Erhöhung sei im Interesse der Stadt.