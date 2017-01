Meersburg Wahl in Meersburg: Immobilienmakler wünscht sich verkehrsfreie Zone in Meersburgs Altstadt

Wahl in Meersburg: Immobilienmakler wünscht sich verkehrsfreie Zone in Meersburgs Altstadt

Fußgänger statt Autoverkehr wünscht sich Maximilian Geiger für Meersburgs Altstadt. "Insbesondere die Unterstadtstraße sollte Fußgängerzone werden", sagt Geiger. "Oft stehen hier Fahrzeuge auf dem Bürgersteig und die Fußgänger müssen ausweichen. Bisweilen kann man auch ein regelrechtes Schaufahren beobachten: vom Unterstadttor bis zum Kreisverkehr an der Therme und wieder zurück." Die gesamte Altstadt sollte, so Geiger, ausschließlich für Anwohner, Hotelgäste und Anlieferer 24 Stunden mit dem Fahrzeug zugänglich gemacht werden. Für alle anderen wird sie zur verkehrsfreien Zone. Die Beruhigung der Altstadt habe bisher kein Bürgermeister und kein Gemeinderat in den Griff bekommen, konstatiert Geiger. Auch müssten die Parkplatzprobleme angegangen werden. Wichtig wäre, dass Stadtgraben, Kirch- und Bleicheplatz nicht von Touristen, sondern von Einwohnern für tägliche Besorgungen genutzt werden können. Diese Plätze gehören der Stadt. Sie entscheidet, wie damit verfahren wird und muss das Land nicht um Erlaubnis fragen.

Anders, sagt Geiger, sähe es mit den Autokolonnen aus, die sich tagtäglich durch Meersburg hin zur Fähre wälzen. Hier haben das Land und der Bund das Sagen. Das Büro des Immobilienmaklers liegt an der B33, die mitten durch Meersburg zur Fähre führt. Geiger blickt aus seinem Fenster auf die nicht enden wollende Blechlawine. "Wer die Anreise am See entlang zur Messe wählt, fährt durch Meersburg – zusätzlich zu den ganzen LKW und Bussen. Hier wünsche ich mir vom zukünftigen Bürgermeister, dass er an den Plänen, die es bereits gibt, dranbleibt. Ideal wäre ein Tunnel, der von der Umgehungsstraße bis zur Fähre reicht.

Fährereisende müssten diesen Tunnel nehmen. Damit wäre die Stadt um Vieles entlastet." Zur Finanzierung könnte man den Tunnel mit einer Maut belegen, die auf der Fähre mit dem Fahrpreis zu entrichten wäre. "So machen es die Österreicher und die Schweizer zum Teil auch", sagt Geiger. Zusätzlich benötigt die Umgehungsstraße seiner Meinung nach eine weitere Spur. Seit sie 1986 eröffnet wurde, ist nichts Entscheidendes mehr geschehen, bedauert der alteingesessene Meersburger.

Am Sonntag, 22. Januar, wählt Meersburg einen neuen Bürgermeister. Sollte ein zweiter Wahlgang nötig sein, ist dieser für den 5. Februar angesetzt. Wir lassen bis dahin Meersburger zu Wort kommen, die erzählen, was sie von ihrem neuen oder alten Stadtoberhaupt erwarten.